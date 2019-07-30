Молдавский премьер нарвалась на обвинение в лицемерии

30.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавия не будет повторять негативный опыт Сербии в обновлении органов юстиции и прокуратуры.

Об этом в интервью телеканалу tvc21 заявила молдавский премьер-министр Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, например, в Сербии. Они быстро без серьезного процесса вытеснили из системы всех прокуроров и судей. Почистили все красиво. Через два года они все вернулись. Потому что они все пошли в Европейский суд по правам человека, выиграли и вернулись в систему. Мы не хотим такой реформы. Мы хотим, чтобы пришли новые люди, когда мы очистим эти структуры. Нам понадобится несколько сотен людей, которые вытеснят тех, кто должен уйти», – сказала Санду.

Между тем, бывший премьер-министр Павел Филип критикует действия кабинета Санду.

«Фактически, вы выгнали 65 чиновников за один день, чтобы вы могли посадить в кресла членов вашей партии. Кроме того, после того, как вы выгнали их, некоторые из этих чиновников уже работают в министерствах, в президентуре или в Конституционном суде. Так были ли они «коррумпированными людьми» в системе или они все же были профессионалами? Политическое лицемерие.» – сказал Филип в интервью UNIMEDIA.