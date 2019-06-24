Молдавский премьер поговорила с украинским телеканалом на английском языке

24.06.2019, Москва, Елена Острякова

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду дала интервью украинскому телеканалу «Громадьске телебачення», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Разговор шел на английском языке, хотя Санду свободно владеет русским. Иногда создавалось впечатление, что она не вполне точно отвечает на вопросы журналистки.

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Например, та задала молдавскому премьеру вопрос о возможном возвращении в страну олигарха Влада Плахотнюка, а Саду начала опровергать информацию о том, что она якобы встречалась с мэрами городов.

В Целом интервью было посвящено евроориентации нового правительства, которое собирается по примеру Украины «с нуля» создавать антикоррупционное бюро. Санду назвала отношения своего блока ACUM с Социалистической партией «не союзом, а партнерством», и выразила надежду на то, что в будущем эта условно пророссийская партия также будет вступать за вступление в Евросоюз.

Приднестровье Санду назвала большим вопросом.

«Мы знаем, что режим в Тирасполе выжил за счет коррупционных схем и контрабанды. Мы надеемся, что власть в Киеве поможет нам преодолеть эти схемы. В прошлом в них участвовали люди из Кишинева и из Украины», – сказала Санду.