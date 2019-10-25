Молдавский премьер продолжает безнаказанно оскорблять Россию

25.10.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдовы Майя Санду не приедет завтра на заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся в Москве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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«Премьера Молдовы не будет, она занимает свою особую позицию по поводу сотрудничества», – объявил Затулин.

В июле Санду отклонила приглашение главы российского правительства Дмитрия Медведева, сославшись на занятость.

При этом она совершила 8 зарубежных визитов. В том числе, абсолютно бессодержательно прокатилась в США в то время, когда в Кишиневе находился российский виц-премьер Дмитрий Козак.

Правда, в сентябре Санду все-таки согласилась съездить в Москву, но только после уговоров президента Молдовы Игоря Додона. Этот визит до сих пор не состоялся.

Зато молдавский премьер побывала в Киеве и заверила президента Украины Владимира Зеленского в своей поддержке.

Все это время Санду устраивала антироссийские демарши.

Так, в августе Санду отчитала министра обороны Павла Войку за то, что тот пригласил российского коллегу Сергея Шойгу на празднование Дня освобождения Молдавии без соблюдения всех протокольных процедур.

Она также распорядилась вызвать в Кишинев молдавского посла в РФ для консультаций.