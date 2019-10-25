Молдавский премьер продолжает безнаказанно оскорблять Россию
Премьер-министр Молдовы Майя Санду не приедет завтра на заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся в Москве.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.
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«Премьера Молдовы не будет, она занимает свою особую позицию по поводу сотрудничества», – объявил Затулин.
В июле Санду отклонила приглашение главы российского правительства Дмитрия Медведева, сославшись на занятость.
При этом она совершила 8 зарубежных визитов. В том числе, абсолютно бессодержательно прокатилась в США в то время, когда в Кишиневе находился российский виц-премьер Дмитрий Козак.
Правда, в сентябре Санду все-таки согласилась съездить в Москву, но только после уговоров президента Молдовы Игоря Додона. Этот визит до сих пор не состоялся.
Зато молдавский премьер побывала в Киеве и заверила президента Украины Владимира Зеленского в своей поддержке.
Все это время Санду устраивала антироссийские демарши.
Так, в августе Санду отчитала министра обороны Павла Войку за то, что тот пригласил российского коллегу Сергея Шойгу на празднование Дня освобождения Молдавии без соблюдения всех протокольных процедур.
Она также распорядилась вызвать в Кишинев молдавского посла в РФ для консультаций.
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