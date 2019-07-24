Молдавский премьер сделает над собой усилие и подружится с Россией

24.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила сегодня на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, что намерена налаживать отношения с Россией.

Об этом сообщает издание Newsmaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сделать усилие, чтобы улучшить отношения с Россией», – сказала Санду.

При этом она отметила, что союз ее блока ACUM с социалистами Игоря Додона никак не повлияет на отношения Молдавии с НАТО.

Ранее Санду ответила отказом на предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить Москву, сославшись на занятость. При этом молдавский премьер побывала в Брюсселе, Берлине, Бухаресте и Киеве.