Молдавский режим начал давить гагаузов любыми средствами

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Государственная канцелярия Молдовы обжалует закон Гагаузии (автономия с особыми правами в составе страны) о создании информационно-технологического парка «Гагаузия», принятый летом 2022 года.

Основанием для обжалования Госканцелярия указывает факт якобы нарушения республиканского законодательства в области налоговой политики.

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Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) возмущены этим произволом.

«Центральные органы власти, декларируя стремление вступить в Европейский союз и о приверженности европейским принципам и ценностям, не исполняют ключевые аспекты рекомендаций Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии) о включении положений о полномочиях АТО Гагаузия в Конституцию РМ», – заявил депутат НСГ Александр Дюльгер.

Его коллега Виктор Петров подчеркивает, что Гагаузия устранила все замечания госканцелярии и внесла поправки в закон, однако Кишинев не отзывает свой иск.

«Если сейчас госканцелярия не отзовет свой иск, это решение я вижу политическим, а не экономическим. Они видимо не хотят, чтобы Гагаузия развивалась и была сильной. Им, наверное, выгодно, чтобы молодежь покидала родные дома, и мы не могли найти решение, чтобы ее остановить. Найти решение, которое скажется на потере наших завтрашних ресурсов, как Гагаузии, так и Республики Молдова», – сказал Петров.

Он полагает, что права автономии в области налогового администрирования преднамеренно блокируются путем ликвидации налоговой инспекции Гагаузии.

Проект IT-парка предполагает создание 2000 рабочих мест на территории автономии. Планировалось привлечение инвесторов из Турции. Гагаузы единственный в мире тюркский народ, исповедующий Православие.