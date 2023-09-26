Молдавский режим выживает благодаря русофобии

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Большего вреда для Молдовы, чем нынешние власти, никто не делает.

Об этом заявил молдавский журналист Валерий Демидецкий в рамках передачи «По фактам с Юлией Фёдоровой» на телеканале Exclusiv TV.

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«Я подозреваю, что россияне платят правящей в Молдове партии «Действие и солидарность». Потому что большего затаскивания Молдовы в яму и дестабилизации, кроме ПДС, никто не делает, и не сделает», – считает Демидецкий.

Он прокомментировал обвинения властей Молдовы в адрес беглого бизнесмена Илана Шора в получении денег из России с целью внутренней дестабилизации в Молдове.

«Ну что такое Шор? Сколько он возьмет? 5, ну 10 мандатов. Не больше! А ПДС сегодня делает всё, чтобы этой страны не было! Посмотрите, что происходит: бедность увеличилась за время их правления на 10% – это данные правительства! Инфляция впервые за 20 лет – до 30%. Цены в 7 раз выросли! Исход населения увеличился! Всё идёт в тартарары!» – сказал аналитик.

Он отверг утверждение, что причиной экономического кризиса в Молдове являются военные действия на Украине.

«Причём здесь война? В каждом кабинете правительства повесить портрет Путина и молиться – если его бы не было, если бы Россия не имела своих геополитических интересов и не ввязалась бы в эту геополитику – на кого бы они всё сваливали?», – говорит Демидецкий.

По его мнению, торговля антироссийским курсом – единственный способ выживания властей Кишинёва.

«Большие игроки решают свои большие геополитические проблемы. Маленьким лучше туда не соваться. Я всегда так говорил. Но мы, к сожалению, сегодня сунулись туда. Мы кричим громче всех после Украины. Я не знаю, зачем так нужно. Понимаю, им нужно удержаться у власти, получить деньги. Потому что ситуация в стране экономическая – это не я говорю, это говорят уважаемые люди, бывшие премьеры, бывшие президенты, которые в чём-то разбираются, министры, я с ними тоже общаюсь. И они говорят, что такой катастрофы мы не видели. И если не будет внешнего финансирования, если не бросят деньги – каюк! Понимаете, каюк! Да, я понимаю, что власть самая антироссийская на постсоветском пространстве, но они должны получить деньги – за это платят сейчас!», – отметил журналист

Он высмеял утверждение, что Кремль является источником политической коррупции в мире.

«Что, на Западе нет коррупции? Извините, россияне – дети против них! Вспомните Саркози, который одолжил миллиарды у Каддафи. Или Коль – великая фигура, после чего ушёл? После коррупционного скандала!», – сказал ветеран молдавской журналистики.