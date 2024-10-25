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Власти Молдовы, натянувшие из последних сил с помощью различных манипуляций нужные Западу результаты референдума о евроинтеграции, признают, что итоги голосования стали «холодным душем». Впрочем, как и на Украине, западники списывают провал на козни России (и это в условиях тотальной цензуры, устроенной режимом Майи Санду!).

«Результаты референдума, с учётом того, сколько людей было скуплено, они, конечно, послужили холодным душем. Потому что мы все видели на протяжении более 10 лет, все соцопросы давали стабильное преимущество голосов в пользу евроинтеграции. Было 55-60% спокойно», – рассказал в эфире украинского ТВ депутат Оазу Нантой с румынским паспортом.

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