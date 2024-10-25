Молдавский русофоб: Референдум оказался холодным душем

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 09:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 368
 
Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика


Власти Молдовы, натянувшие из последних сил с помощью различных манипуляций нужные Западу результаты референдума о евроинтеграции, признают, что итоги голосования стали «холодным душем». Впрочем, как и на Украине, западники списывают провал на козни России (и это в условиях тотальной цензуры, устроенной режимом Майи Санду!).

«Результаты референдума, с учётом того, сколько людей было скуплено, они, конечно, послужили холодным душем. Потому что мы все видели на протяжении более 10 лет, все соцопросы давали стабильное преимущество голосов в пользу евроинтеграции. Было 55-60% спокойно», – рассказал в эфире украинского ТВ депутат Оазу Нантой с румынским паспортом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Власти Молдовы, натянувшие из последних сил с помощью различных манипуляций нужные Западу результаты референдума...
Реклама

Престарелый русофоб объявил, что по итогу «молодая демократия выдержала удар, а во-вторых, циничность и подлость этого удара».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть