Молдавский суд обязал архиепископа Маркелла выплатить компенсацию извращенцам

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Кишиневский суд обязал наиболее стойкого и принципиального православного священнослужителя Молдовы, архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла выплатить моральный ущерб двум представителям признанного в РФ экстремистским сообщества извращенцев «ЛГБТК+» за «подстрекательство к дискриминации по признаку сексуальной ориентации».

Он должен будет выплатить каждому истцу по 10 000 леев (50 тысяч рублей), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд вынес решение в пользу содомитов спустя два года после того, как владыка Маркелл сделал заявления в осуждение извращенцев перед так называемым прайд-маршем в 2022 году.

12 июня 2022 года архиепископ Маркелл опубликовал на YouTube запись обращения к православным. В этом обращении владыка заявил, что «содомиты хотят устроить парад позора» в городе Бельцы.

Архиепископ Маркелл призвал бельчан прийти к Константино-Еленинскому кафедральному собору, «чтобы пройти крестный путь и отвергнуть, противостоять этому бесстыдству, которое хочет пройти парадом по центру нашего города». Он назвал членов запрещённого в России экстремистского сообщества ЛГБТК+ «содомитами», «заблудшими» и «грешниками».

3 ноября того же года состоялось заседание Совета по обеспечению равенства, на котором Центр “Genderdoc-M”, лоббирующий извращенцев, подал жалобу на владыку Маркелла. По сведению организации педерастов и лесбиянок, на заседании архиерей продолжил свою «речь ненависти», в результате администратор “Genderdoc-M”, известная в Молдове лесбиянка и ЛГБТ-активистка Анжелика Фролова покинула встречу в знак протеста. Затем два члена сообщества подали на владыку Маркелла в суд за «подстрекательство к дискриминации по признаку сексуальной ориентации».

В июне 2024 года суд обязал Маркелла выплатить моральный ущерб и компенсировать судебные издержки. В общей сложности ему придется выплатить более 20500 леев (102500 рублей). Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней.