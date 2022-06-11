Молдавский вице-премьер оценил вероятность войны с Приднестровьем

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Конфликт с Приднестровьем может перерасти открытое столкновение.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Олег Серебрян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить о полной безопасности нельзя. Замороженный конфликт – все равно нерешенный конфликт. Проблемы есть. Возможность того, что этот конфликт может теоретически перерасти в открытое столкновение, есть. Если брать 10-бальную шкалу – угроза на уровне 4-5», – сказал Серебрян.

По его словам, он не видит у руководства Приднестровья «желания обострить», но сам слышит в претензиях Тирасполя «другие коннотации на фоне войны». К тому же, по словам Серебряна, часть молдавского общества настроена агрессивно, а некоторые СМИ обвиняют руководство страны в том, что оно действует «недостаточно жестко».

«Бизнес никогда войны не хотел. Им легче в мирное время. Не думаю, что общество на правом или на левом берегу… Лучше этот статус-кво, чем война. Плохой мир лучше… На уровне общества определенная интеграция идет. Не скажу, что разделение полное. Определенные интеграционные процессы идут. Латентная интеграция происходит. По-моему, она усилилась после 24 февраля», – сказал молдавский чиновник.