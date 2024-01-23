Молдавский вице-премьер: Победа России грозит не статусу Приднестровья, а существованию самой Молдовы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Приднестровский конфликт не может быть разрешен без победы Украины над Россией. С другой стороны, в случае проигрыша Украины, под угрозой окажется не только “молдавский статус” Приднестровья, но и будущее самой Молдовы.

Об этом в эфире телеканала ТВ8 заявил вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Олег Серебрян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Если Украина не победит? Тогда излишне говорить об урегулировании. Я не говорю, что победа Украины в войне стопроцентно обеспечит тот ход событий, который нам хочется в Кишиневе, и все зависит только от этого. Если существует такая точка зрения, то она ошибочная. Но очень многое зависит от двух факторов. Первое – победа Украины. Второй фактор – это процесс европейской интеграции. Ритм и скорость этого процесса. Если Молдавия будет успешна в этом, это будет способствовать решению приднестровского вопроса», – сказал Серебрян.

По его мнению «большая стратегическая проблема на Украине» станет проблемой не только для Молдовы, но и для всей Европы.

«Проблема Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Крыма – это пучок одной и той же проблемы на самом деле», – рассуждал Серебрян.

При этом он признал, что вести переговоры о выводе российских войск из Приднестровья в контексте войны на Украине невозможно.