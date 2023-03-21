Молдавский язык отменяется. Остаются ли молдаване?

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Парламент Республики Молдова принял законопроект правящей партии PAS, которым государственный язык будет переименован из молдавского в румынский. Это сделали в обход действующего законодательства – не имея необходимого числа депутатов для конституционного большинства.

Президент Майя Санду, обладательница румынского гражданства, заявила, что готова подписать документ и что проблема госязыка в стране благополучно разрешилась. Оппозиция при этом считает, что сделан серьезный шаг к потере независимости Республики Молдова – жителей страны лишают национальной идентичности.

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О том, почему было принято такое решение и к чему приведет отказ страны от своего языка, объясняют эксперты по просьбе ПолитНавигатора.

Александр Кориненко, политолог:

– В Молдове власть пошла по стопам беглого олигарха Влада Плахотнюка, а именно занялась незаконным изменением Основного закона страны. Если Влад Георгиевич менял его с помощью Конституционного суда, то действующая власть – органическим законом.

Они, конечно, нас уверяют, что это не изменение Конституции, а всего лишь замена одного словосочетания, но в Конституции без установленной процедуры не должна меняться ни одна буква.

Все это делается с одной целью – отвлечь население от насущных проблем. «Если в стране все плохо, то надо поднять вопросы языка» – рабочая схема молдавских политиков начиная с 1991 года. К тому же для электората Майи Санду это вопрос принципиальный и, конечно, она пытается удержать свой рейтинг.

Наши соседи-румыны в восторге, потому что план ползучей румынизации двигается вперед и создание второго румынского государства через пару лет будет завершено.

Население страны никак на это не отреагировало – были слышны лишь слабые возражения и заявления некоторых политиков, и на этом все. Никаких значительных акций протеста не будет. Опротестовать сейчас это решение невозможно, так как все ветви власти контролируются правящим большинством, а вот отменить – можно, таким же органическим законом. Но мне кажется, что следующая власть побоится это сделать, чтобы не расстроить наших соседей и часть электората.

Как я уже сказал, изменение даже слова или буквы в Конституции – это уже опасный прецедент. Завтра таким же органическим законом можно будет установить, что содержание пункта 1 статьи 2 «Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова» меняется на «Национальный суверенитет принадлежит румынскому народу», и нам тоже скажут, что это не изменение Конституции, а лишь замена одного слова. То же самое можно сделать и со статьей о нейтралитете. Уверен, что нейтралитета нас лишат уже в этом году.

Андрей Сафонов, политолог:

– Спустя несколько дней после переименования прорумынскими властями Кишинева молдавского языка в румынский можно детально проанализировать случившееся. На первый взгляд, решение глупое. Оно ослабляет пропрезидентскую партию PAS, но не прибавляет сторонников ни ей, ни лично президенту РМ Майе Санду, которая считается символом курса на Запад и Румынию с одновременной конфронтации с Россией.

На деле мыслить на данную тему нужно по-другому.

Запад и Румыния поставили перед правящей группировкой в Молдове конкретную задачу: полностью прекратить всякое лавирование между Востоком и Западом, чтобы совершенно оторвать Молдову от всякого российского влияния. Для этого нужно буквально сломать через колено сторонников самостоятельности и нейтралитета Молдовы.

Чтобы это сделать, нужно лишить идейных молдовенистов (а таких в стране все-таки большинство) их стержня.

А стержень этот таков – убеждение, что есть отдельная молдавская нация и свой молдавский язык. Это убеждение очень сильно на правом берегу Днестра и полностью господствует в Приднестровье. Более того, в ПМР это охраняется и на законодательном уровне.

К тому же, если на Правобережье ещё в 1989 году для будущей интеграции Молдавии в Румынию исконную кириллическую графику молдавского языка заменили на латиницу (чтобы было, как в Румынии), то в Приднестровской Молдавской Республике с момента образования 2 сентября 1990 года было закреплено: кириллица сохраняется!

Это приднестровское решение «споткнуло» победный марш кишиневских унионистов. И оно же воодушевило сторонников независимости Молдовы и спасения молдавской нации и молдавского языка.

Теперь же новое «наступление» прорумынских сил должно взломать «оборону» молдовенистов и утвердить «аксиому»: есть «разделенный румынский народ», который живет по обе стороны Прута – в Румынии и Молдове. И говорит он на румынском языке, а над головами «румын отовсюду» гордо реет не буревестник, но красно-желто-синий триколор.

Он был навязан националистами в Парламенте Молдовы 27 апреля 1990 года для планировавшейся стремительной интеграции «двух румынских государств», но после разгрома националистов во время войны с ПМР в 1992 году, проект затормозился. Унионисты сделали ставку на ползучую румынизацию.

Усиление мирового противоборства между фактическим блоком Россия – Китай и коллективным Западом изменило обстановку. Раз драка пошла на уровне предъядерной опасности, то всяческая «дипломатия» была отброшена. Для отрыва постсоветских стран от России был запущен механизм жесткого, с кровью и сломом хребта «гашения» всего неподконтрольного Западу. Под замес попали и сторонники самостоятельности молдавской нации и молдавского языка.

Но этого мало. В Вашингтоне, Брюсселе, Бухаресте и Кишиневе понимают, что молдовенисты всегда будут черпать силу в Приднестровье. Поэтому можно прогнозировать проникновение любыми способами прорумынских сил Молдовы и непосредственно румынских структур – от политических до разведывательных – в ПМР.

В частности, в среду молдавского населения Приднестровья. Прежде всего, в среду молодежи и интеллигенции, памятуя, что на эти категории прорумынские унионисты делали ставку в самой Молдове. Но поскольку власти Молдовы обрушили уровень жизни в РМ, они для приднестровских молдаван не ориентир.

Скорее всего, активно подключатся румыны, соблазняя приднестровцев «единой европейской семьей», «членством реинтегрированной Молдовы в ЕС», массовым обучением молодых приднестровских молдаван в румынских вузах.

Опорными базами для такой работы могут послужить несколько учебных заведений, расположенных на территории ПМР, но с начала 1990-х годов оставшихся работать под кишиневской юрисдикцией. Там изучаются «румынский язык на основе латинской графики», а также курс «Истории румын». Кишинев всегда рассматривал эти заведения как своеобразную кузницу кадров.

За почти 33 года существования ПМР Кишиневу не удалось достичь раскола населения Приднестровья по национальному признаку. Прорумынским националистам было нечего предложить приднестровцам. Сейчас может случиться подключение к этой задаче румынского государства.

Это логично, потому что утверждение тезиса о единой румынской нации от Бухареста и Ясс до Кишинева и Тирасполя позволяет антироссийским силам начать решительную борьбу за «великое воссоединение разделенного народа». И в Приднестровье эти силы видят в составе новой «Великой Румынии».

Это нужно уже западникам для ликвидации «пророссийского анклава» и полного взятия под контроль всей бывшей Советской Молдавии.

Разумеется, Приднестровье не будет играть по чужим правилам. Эта политика встретит активное противодействие. Но в любом случае, схватка за будущее будет жесткой.

Поэтому решение прорумынских националистов об отказе от родного имени – молдавского – можно считать предупреждением и сторонникам независимости Молдовы, и приднестровцам: «Идем на Вы!». Что ж, предупреждение услышано. А предупрежден – значит вооружен!

Петр Шорников, историк, автор книг «Молдавская самобытность» (2007), «Бессарабский фронт». 1918-1940» (2011 и 2012), «Молдавия в годы Второй мировой войны» (2012 и 2013), «Народное православие в Молдавии» (2018), «Протокол о Сигуранце» (2021) и других работ:

– 16 марта 2023 года парламент Молдовы в отсутствие почти половины своего состава проголосовал за переименование государственного языка: отныне его надлежит именовать не молдавским, а румынским. Знали ли они, что их руками зарубежные силы пытаются завершить более чем трехвековую операцию Ватикана по этноконфессиональному и национально-культурному переформатированию сознания православных восточных романцев?

Курс «история румын», который им довелось изучать, знания таких тонкостей, а также сути подрывной работы Трансильванской школы филологов-католиков (венгров и немцев) по реформированию языков православных валахов и молдаван не предполагает. А жаль!

В 1930 году подсчитал результаты деятельности этих «реформаторов» лингвист Думитру Макря, почти 30 процентов языкового фонда литературного языка составили слова, заимствованные из французского. Этот язык и назвали румынским.

После слияния Валахии и Молдавии (1859 г.) министр внутренних дел Объединенных княжеств масон Гика приказал служащим своего ведомства в двухмесячный срок изучить латинский алфавит. Других актов о переводе молдавской и валашской письменности с традиционной кириллицы на латинскую графику не обнаружено. Но в 1919 году, едва захватив Бессарабию, румынские оккупанты запретили традиционную молдавскую письменность на том основании, что буквы – русские. Попытались изъять из обращения и лингвоним «лимба молдовеняскэ» (молдавский язык»), и этноним «молдаване».

В 1940 году, после воссоединения Бессарабии с Россией/СССР плоды национально-политического насилия оккупационных времен были устранены. Но в 1989 году, в момент кризиса СССР негласные структуры провели через Верховный Совет Молдавской ССР два решения, направленных на демонтаж молдавской национальной идентичности. Молдавская письменность была переведена на латинскую графику, а в языковом строительстве обязательными были объявлены стандарты литературного румынского языка.

В действующей Конституции государственный язык назван молдавским, но в Декларации независимости, принятой в 1991 году, официальным языком указан румынский. Ссылки правящей партии на то, что таким образом устраняется расхождение между Конституцией и Декларацией независимости Молдовы, представляют собой пример юридической казуистики.

За последние 30 лет не раз выдвигались предложения о пересмотре текста Декларации о независимости. Руки все не доходили. И вот – дождались! Со ссылкой на Декларацию 16 марта предпринят пересмотр Конституции.

Но вправе ли парламент, не располагающий конституционным большинством, отменять Конституцию?

Приоритетным документом является не текст, составленный «консультантами» – сотрудниками МИД другого государства и проголосованный парламентом Молдовы в момент политической напряженности, в отсутствие представителей политической оппозиции и личной безопасности присутствующих депутатов, а Основной закон, принятый после обстоятельного обсуждения в более стабильные времена.

Уничтожит ли проведенное 16 марта голосование в парламенте молдавскую языковую самобытность? Несмотря на полуторавековой этнополитический прессинг, жители Пруто-Карпатской Молдовы, Марамуреша, Ардяла (Трансильвании), Баната, Кришаны сохраняют свои наречия и региональное сознание.

Этнокультурную идентичность молдаван Республики Молдова продолжают поддерживать существование молдавской государственности, языковая традиция и историческая память, еще не убитая преподаванием «истории румын». Молдаване остаются молдаванами, они говорят и будут говорить по-молдавски и в обозримом будущем румынами не станут.