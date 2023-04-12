Молдавский Захаров ответил Захаровой за НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова примет участие в крупнейших учениях НАТО Defender-23 в Европе под руководством США, которые начнутся 22 апреля. Они пройдут одновременно в десяти странах Европы.

Пентагон уже начал перебрасывать военную технику из США в Испанию. В учениях будут задействованы 26 тысяч военных, в том числе 9 тысяч американских солдат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Кроме того, стало известно, что вблизи Кишинева в ближайшие 5 лет за счет госбюджета будет создана военная база с тренировочным полигоном и складами боеприпасов. Расходы за счет госбюджета. Строительство инфраструктуры уже началось.

Об этом в эфире RliveTV заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами», – сказал Носатый.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала сотрудничество Молдовы с НАТО.

«К чему ведут углубление сотрудничества некоторых государств с альянсом и его обещания поддержки перед лицом «российской угрозы», мы видели – «цветные революции», государственные перевороты, политическая нестабильность и экономический кризис. Постсоветское пространство является для НАТО своего рода полигоном для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии», – заявила Захарова.

В МИД Молдовы посоветовали российским коллегам не «вмешиваться во внутренние дела Молдовы»

Пресс-секретарь МИД Молдовы Игорь Захаров ответил, что Молдова «не приемлет подобных заявлений и вмешательства во внутренние дела» нашей страны.

«Отношения Республики Молдова с различными международными организациями, включая НАТО, являются суверенным и независимым решением нашей страны. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами в целях сохранения мира и безопасности страны. Напомним, что Республика Молдова установила и развивает отношения сотрудничества с НАТО с 1992 года», — заявил Захаров.