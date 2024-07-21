Молдавский западник в эфире ТВ признал: Еврореферендум – манипуляция в интересах румынки Санду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предстоящий референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз инициирован, в первую очередь, с целью укрепления позиций действующего президента Майи Санду.

Такое мнение в эфире пропагандистской программы «Cutia Neagră» («Чёрный ящик») на провластном телеканале TV8 высказал бывший премьер-министр, откровенный западник и русофоб Ион Стурза, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Экс-глава кабмина, уже много лет живущий в Румынии и регулярно публикующий антироссийские посты, признаёт, что организация референдума в один день с президентскими выборами создает выгодные условия для действующей президентши-русофобки.

«Давайте будем откровенными. Его разработали в качестве политического инструмента, который позволит привлечь голоса в пользу Майи Санду. Очевидно, она этого не признает, но советники, которые выступили с этой идеей, станут известны, если референдум пройдет успешно. В противном случае они останутся анонимными», – сказал Стурза.

По мнению экс-премьера, власти Молдовы допустили ряд ошибок, когда предложили идею проведения референдума. Однако, как утверждает Стурза, его «необходимо довести до конца».

В то же время, депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман обвинила власти Молдовы в нарушении Избирательного кодекса при ведении агитации за голосование на референдуме.

«Агитация разрешена в избирательную кампанию, когда будут зарегистрированы все участники референдума, когда будет дан старт кампании (20 сентября. – прим.). Но мы сегодня наблюдаем, как агитацию проводят, в том числе, госструктуры и за государственный счет», — сказала депутат от оппозиции.

Отметим, что Избирательный кодекс ранее запрещал проведение референдума одновременно с выборами. Впервые это положение было введено по инициативе теневого правителя Молдовы, олигарха Влада Плахотнюка, в 2018 году. Депутаты от партии «Действие и солидарность» в рамках «антиолигархической революции» эту возможности отменили, но в конце 2023 года вернули её под референдум Санду.

Молдавская оппозиция до сих пор не может определиться в своей стратегии относительно референдума. Политический блок «Победа», связанный с политэмигрантом Иланом Шором, а также два башкана Гагаузии – бывшая (Ирина Влах, заявившая о намерении баллотироваться в президенты Молдовы) и нынешняя (Евгения Гуцул), равно как и Партия коммунистов во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным выступают за участие в референдуме и голосовании против внесения в конституцию положения о евроинтеграции. Между тем, Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном и Партия развития и объединения Молдовы во главе с экс-премьер-министром Ионом Кику заявили о бойкоте референдума.