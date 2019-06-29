Молдавский зэк хочет засадить Порошенко, Луценко и Грицака

29.06.2019, Москва, Елена Острякова

Предприниматель Вячеслав Платон, отбывающий длительный тюремный срок в молдавской тюрьме, инициировал возбуждение уголовного дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и бывшего главы СБУ Василия Грицака.

Заявление Платона в в Государственное бюро расследований Украины появилось в «Едином реестре досудебных расследований», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из документа следует, что Платон получил украинское гражданство еще в 1992 году, поставив штамп в советском паспорте (так тогда поступали все), на фамилию Кобалев (фамилия бывшей супруги).

Если учесть, что в 2009-2010 годах являлся депутатом молдавского парламента под фамилией Платон, то молдавский паспорт у него тоже имеется. При этом двойное гражданство на Украине запрещено.

Сам Платон-Кобалев объясняет это в своем заявлении следующим образом:

«В силу жизненных обстоятельств я тесно связан с общественной и политической жизнью в Республике Молдова, где меня больше знают под фамилией «Платон». Из-за моей активной гражданской позиции и поддержки европейского вектора развития Молдовы я с 2014 года страдал от политических преследований со стороны правоохранительных органов путем фабрикации против меня уголовных дел».

Инициатором преследований Платон называет олигарха – бывшего «хозяина Молдовы» Влада Плахотнюка, который, по его версии вступил «в преступный сговор» с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Тот в свою очередь дал указания Луценко и Грицаку выдать Платона молдавским властям «путем совершения служебных преступлений».

В итоге заместитель начальника управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области «сделал неправомерный вывод про получение гражданства Украины обманом». Прямо в Житомире Платона и лишили украинского гражданства «путем изъятия и уничтожения паспорта Украины».

Предприниматель жалуется, что ему не было дано предусмотренных законом Украины 10 дней на обжалование решения. Вместо этого его погрузили на частный (!) самолет и переправили в Кишинев, где уже судили и приговорили к огромному сроку.

Статьи, по которым Платон обвиняет Порошенко, Луценко и Грицака («Превышение власти или служебных полномочий» и «Нарушение права на защиту»), предусматривают судебные сроки до 10 лет.

Вячеслав Платон был приговорен в Молдавии к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii. Он также получил еще 12 лет по другому делу за аналогичные преступления. Кроме того, продолжается разбирательство по третьему делу.