29.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Компромат, Криминал, Молдова, Политика, Украина
Просмотров:

Молдавский зэк хочет засадить Порошенко, Луценко и Грицака

Предприниматель Вячеслав Платон, отбывающий длительный тюремный срок в молдавской тюрьме, инициировал возбуждение уголовного дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко, генерального прокурора  Украины Юрия Луценко и бывшего главы СБУ Василия Грицака.

Заявление Платона в в Государственное бюро расследований Украины появилось в «Едином реестре досудебных расследований», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Из документа следует, что Платон получил украинское гражданство еще в 1992 году, поставив штамп в советском паспорте (так тогда поступали все), на фамилию Кобалев (фамилия бывшей супруги).

Если учесть, что в 2009-2010 годах  являлся депутатом молдавского парламента под фамилией Платон, то молдавский паспорт у него тоже имеется. При этом двойное гражданство на Украине запрещено.

Сам Платон-Кобалев объясняет это в своем заявлении следующим образом:

«В силу жизненных обстоятельств я тесно связан с общественной и политической жизнью в  Республике Молдова, где меня больше знают под фамилией «Платон». Из-за моей активной гражданской позиции и поддержки европейского вектора развития Молдовы я с 2014 года страдал от политических преследований со стороны правоохранительных органов путем фабрикации против меня уголовных дел».

Инициатором преследований Платон называет олигарха – бывшего «хозяина Молдовы» Влада Плахотнюка, который, по его версии вступил «в преступный сговор» с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Тот в свою очередь дал указания Луценко и Грицаку выдать Платона молдавским властям «путем совершения служебных преступлений».

В итоге заместитель начальника управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области «сделал неправомерный вывод про получение гражданства Украины обманом». Прямо в Житомире Платона и лишили украинского гражданства «путем изъятия и уничтожения паспорта Украины».

Предприниматель жалуется, что ему не было дано предусмотренных законом Украины 10 дней на обжалование решения. Вместо  этого его погрузили на частный (!) самолет и переправили в Кишинев, где уже судили и приговорили к огромному сроку.

Статьи, по которым Платон обвиняет Порошенко, Луценко и Грицака («Превышение власти или служебных полномочий» и «Нарушение права на защиту»), предусматривают судебные сроки до 10 лет.

Вячеслав Платон был приговорен в Молдавии к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii. Он также получил еще 12 лет по другому делу за аналогичные преступления. Кроме того, продолжается разбирательство по третьему делу.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть