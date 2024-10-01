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Центризбирком Молдовы увеличивает число избирательных участков на выборах президента страны в странах Запада, при этом столь же резко сокращая эти участки на территории России. Если в 2020 году граждане Молдовы, находящиеся в РФ, могли проголосовать на 17 участках, то в этом году в России будут открыты только 5 избирательных участков. Впрочем, делить людей по факту политических взглядов и лояльности – в полном соответствии с западной политической традиции, которой стремятся следовать нынешние молдавские власти.

Об этом в комментарии для «ПолитНавигатора» сказал председатель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.

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«Разделять людей на сорта, расы и касты – это очень по-европейски. Национальная, этническая и расовая сегрегация, базирующаяся на принципах ксенофобии и человеконенавистничества, является естественным плодом развития капитализма, начиная от эпохи великого переселения народов, когда автохтонное население колоний не котировалось в Европе в качестве полноценных людей, и заканчивая губительной деятельностью третьего рейха 80 лет назад. Фашизм был побеждён, к сожалению, лишь временно. Сегодня он поднимает голову и становится базисом для агонии европейской цивилизации. Единственным оружием, на которое данная цивилизация может рассчитывать в заведомо безуспешном стремлении сохранить себя. Этот императив распространятся на новые колонии коллективного Запада, в том числе и на Молдову», – утверждает журналист.

По его словам, позицию населения Республики Молдова в процессе удержания страны под западным влиянием учитывать ни коим образом не будут. Но и жители Молдовы, в свою очередь, очень скоро придут к тому, что система, навязываемая им, является их непримиримым врагом, и начнут изобретать новые способы того, как избежать воздействия данной системы на свою жизнь.

«Победитель, меняющий на ходу правила игры, и открыто ущемляющий права и свободы подавляющего большинства населения, в итоге столкнётся с делегитимизацией собственной власти, нарастанием очагов сопротивления, пусть не явного, а тайного, что в итоге приведёт к полному разрушению силовых и правовых институтов. Выборы в этой новой системе координат станут не нужны», – заключает Костыркин.