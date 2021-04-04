Молдавских гастарбайтеров стало больше в ЕС, чем в России: Что это меняет политически

26.04.2021, Москва, Елена Острякова

Нынешний политический кризис в Молдове разрешится в пользу прозападного президента Майи Санду.

Об этом в интервью youtube-канала Власть vs Влащенко заявил либеральный российский политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там идет сражение не на жизнь, а насмерть. Потому что и для Плахотнюка, и для Шора (бежавшие из страны криминальные олигархи – ред.), и для Додона (бывший президент, лидер оппозиции – ред.) там вопрос жизни и смерти. Если они проигрывают сейчас – то кому-то, может быть, удастся бежать, а Шору точно нет. Так что я думаю, что Санду победит, но это будет очень непросто», – сказал Белковский.

Он объясняет неизбежность победы прозападного президента изменением пропорции молдаван, работающих в ЕС и в России.

«Ее победа на выборах означала одно. Что количество молдаван, экономически зависимых от Евросоюза, существенно превзошло, чего еще недавно не было, количество молдаван (и в первом, и во втором случае речь идет в первую очередь о гастарбайтерах), экономически зависимых от России. Тренд уже сложился. И для жителей Молдовы важно, чтобы Молдова была в Евросоюзе мытьем или катаньем, потому что это для них вопрос, опять же, жизни и смерти. Это вопрос работы. Экономика Молдовы не позволяет прокормить население без интеграции с Евросоюзом. Поэтому я считаю, что Санду при огромном сопротивлении всех трех перечисленных персонажей, которым есть очень много что терять, вплоть до жизни и свободы, но победит», – сказал Белковский.

Напомним, что Санду пытается распустить парламент и назначить досрочные выборы, чтобы избавиться от нелояльного большинства. Додон обвиняет ее в узурпации власти и давлении на Конституционный суд Молдовы.