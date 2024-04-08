Молдавских граждан не пускают в Румынию за участие во Всемирном фестиваля молодежи в Сочи

Гражданка Молдовы, общественная активистка Дарья Фёдорова, принявшая участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, не была допущена на территорию Румынии, куда она ехала за лекарствами. Об этом она написала на своей странице в соцсети, приложив выданный ей письменный отказ на въезд.

«На паспортном контроле на КПП Скулень меня отозвали в сторону. И начались вопросы. «Куда вы летали в декабре?» – честно ответила, с сыном, на три дня летала в Рим. Следующий вопрос: «В начале марта вы посещали Латвию, с какой целью?» – я честно ответила, что в Латвии я была транзитом, ехала в Российскую Федерацию. И вот тут меня попросили подождать в сторонке. У пограничников началось экстренное заседание из-за моей скромной персоны. Прибежали дополнительные сотрудники и долго совещались и с кем-то созванивались. Через час я получила бумажку о том, что мне отказано в пересечении границы», – сообщила активистка.

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Месяц назад она пересекала эту же границу, тем же самым транзитом, без каких-либо проблем.

«Что могло произойти, чтобы для государства с такими демократическими ценностями как Румыния я стала представлять угрозу? Для меня вывод очевиден – я посетила Сочи. Ну и какие законы я нарушила?» – возмущается гражданка Молдовы.

Как считает жительница Молдовы, произошедшее демонстрирует всё лицемерие западной демократии.

«До какой степени абсурда мы дошли, что за посещение международного мероприятия, где были представлены 180 стран, в том числе и представители Румынии, меня решили наказывать … запретом на въезд. Несколько раз в толковом словаре перечитала значение слова – демократия. Там про санкции ничего нет. Каждый пост «свободных европейцев» пропитан тем, что Российская Федерация – тоталитарное государство, запрещающее свободу слова. Вам зеркало дать?», – написала Дарья Фёдорова в социальной сети.