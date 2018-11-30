Молдавских и белорусских туристов отговаривают от поездок на Украину

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Военное положение, введенное в ряде областей Украины, в том числе и в Одессе, может привести к тому, что регион потеряет туристов. Так, молдавские и белорусские турагентства уже призывают своих клиентов воздержаться от поездок в Одесскую область.

Об этом сообщает молдавское «Бельцкое телевидение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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Журналисты отмечают, что после резкого спада туристов в 2014-м году, лишь в этом году в Украину активно стали возвращаться иностранные туристы. Однако, в следствие введения особого режима, могут потребоваться годы на реабилитацию репутации Украины туристической страны.

«В молдавской прессе появились рекомендации воздержаться от поездок в Одессу даже на новогодние праздники. Учитывая, что после отмены военного положения до празднования Нового года останется четыре дня, местные сотрудники органов правопорядка легко могут подпортить настроение веселящимся гражданам. Тем временем, в Беларуси турагентство «Богемия-трэвел» уже предупредило своих клиентов, что временно приостанавливает предложение туров на новогодние праздники в Одессу, ориентируя клиентов на другие экскурсионные направления в Украине», – говорится в сообщении.