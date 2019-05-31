Молдавским чиновникам разрешили брать взятки в приднестровских рублях

31.05.2019Елена Острякова

Молдавские чиновники предпочитают брать взятки в приднестровских рублях, сообщает Центр политик и реформ Республики Молдова.

Это связано с тем, что взятка в приднестровских рублях не попадает действия Уголовного кодекса страны.

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«Приднестровская валютная единица (приднестровский рубль), признанная в приднестровском регионе, не может являться объектом преступлений, предусмотренных статьями 236, 324 и 325 Уголовного кодекса на том основании, что эти банкноты не признаны Республикой Молдова и другими иностранными государствами», – сообщили в Генеральном инспекторате полиции гласит в ответ на официальный запрос Центра. .

Даже подделка приднестровского рубля в нашей стране не считается уголовным или хотя бы административным преступлением, сообщает издание «Блокнот Молдова».