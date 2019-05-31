31.05.2019Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Финансы
Просмотров:

Молдавским чиновникам разрешили брать взятки в приднестровских рублях

Молдавские чиновники предпочитают брать взятки в приднестровских рублях, сообщает Центр политик и реформ Республики Молдова.

Это связано с тем, что взятка в приднестровских рублях не попадает действия Уголовного кодекса страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Приднестровская валютная единица (приднестровский рубль), признанная в приднестровском регионе, не может являться объектом преступлений, предусмотренных статьями 236, 324 и 325 Уголовного кодекса на том основании, что эти банкноты не признаны Республикой Молдова и другими иностранными государствами», – сообщили в Генеральном инспекторате полиции гласит в ответ на официальный запрос Центра. .

Даже подделка приднестровского рубля в нашей стране не считается уголовным или хотя бы административным преступлением, сообщает издание «Блокнот Молдова».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть