Молдавским миротворцам испортят почки в Косово

07.06.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавские миротворцы, которых направляют в Косово в рамках сотрудничества с НАТО, будут дислоцированы в наиболее опасных районах края.

Об этом пишет издание «Блокнот. Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдавские солдаты будут именно на итальянской базе Camp Vilaggio Italia, в западной части Косово, в непосредственной близости от сербских участков, где в любой момент могут вспыхнуть боевые действия.

Но самое главное кроется в другом. Итальянцам достались самые загрязнённые с экологической точки зрения сектора. В 1999-м году НАТО бомбил Сербию и Черногорию снарядами и ракетами с сердечниками, которые изготавливались из обеднённого урана», – пишет издание.

«Блокнот Молдова» утверждает, что растет число заболевших раком как среди молодых сербов, так и среди солдат, побывавших в Косово.

«Правительство кривит душой, отправляя военнослужащих в край, который оно официально не признаёт. Речь идёт о жизнях людей. Как вы понимаете, нынешние власти отвечать за них не будут. Они выполняют свои чёрные обязательства перед евроатлантическими структурами, вписываясь в военные и геополитические авантюры тех, кто купил их “грантами” и кредитами», – говорится в статье.

Очередной одиннадцатый по счету контингент молдавских военных отправляется в Косово 9-го июня.