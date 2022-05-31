Молдавским прокурорам не удалось упечь Додона за решётку

31.05.2022  21:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал


Провалом закончилась сегодня попытка молдавской прокуратуры перевести бывшего президента страны Игоря Додона с домашнего на реальный арест.

Ходатайство прокуроров рассматривала Апелляционная палата Кишинева и отклонила его, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Провалом закончилась сегодня попытка молдавской прокуратуры перевести бывшего президента страны Игоря Додона с домашнего...

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Несмотря на то, что в молдавской столице введен запрет на массовые мероприятия в связи с визитом спикеров парламентов стран Северо-Балтийской восьмерки, перед судом прошел митинг сторонников Додона.

Многие из них заклеили себе рты черным скотчем, в знак того, что власть не дает им свободы слова. Остальные скандировали: «Свободу!». В толпу затесались провокаторы, которые обвинили протестующих в том, что ни «защищают бандитов за бутылку водки», но их прогнали с митинга.

Когда Додон вышел из здания суда, его приветствовали радостными криками и вручили бумажное сердце.

«Борьба только начинается. Это не конец. В любом случае я нахожусь под арестом, хотя и дома. Спасибо за поддержку. Победа будет за нами», – заявил Додон.

Толпа принялась скандировать: «Додон, мы с тобой».

Бывшего президента Молдовы обвиняют в «пассивной коррупции» и госизмене. Сам он считает себя невиновным, а свое дело – политическим и заказанным действующим президентом Майей Санду.

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