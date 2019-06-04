Молдавское издание возмущено отправкой военных в Косово

04.06.2019, Москва, Елена Острякова

Издание «Блокнот Молдова» возмущено тем, что очередной контингент молдавских военных отправляется в Косово 9-го июня. На официальной церемонии, в которой приняли участие дипломаты Италии и США, министр обороны Молдовы Евгений Стурзы поблагодарил их за предоставленную возможность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По сути, очередной контингент молдавских солдат отправляют в регион, где вот-вот могут вспыхнуть крупномасштабные военные действия – даже Москва уже намекнула, что если “сербов будут снова обижать”, она в стороне не останется. Понимает ли Стурза всё это? Скорее всего да, но что он может сказать в ответ американцам? Только взять под козырёк и исполнить», – говорится в материале.

Издание напоминает, что Молдова официально не признаёт Косово, считая его частью Сербии.

«Имея аналогичный конфликт на своей территории, Молдова отказывается признавать Косово – власти понимают, что это будет использовано как прецедент для вопроса о признании Приднестровья. Иными словами, официально Молдова поддерживает территориальную целостность Сербии, но при этом посылает своих солдат на территорию Сербии, несмотря на то, что Белград (столица Сербии), как вы догадываетесь, молдавских военных в Сербию ни разу не звал», – говорится в публикации.