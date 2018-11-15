Молдавское КГБ схватило участников ополчения Донбасса

15.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Контролируемые прозападными властями спецслужбы Молдовы отрапортовали о разоблачении парамилитарного формирования, члены которого, якобы, воевали на стороне донбасского ополчения.

Об этом сообщили в Службе информации и безопасности Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Силовики провели обыски в 13-ти местах и обнаружили целый арсенал оружия, флаги, нашивки и значки с символикой Новороссии и ДНР.

«В ходе обысков были обнаружены и изъяты различные виды оружия, компоненты боевого оружия, боеголовки и гранатометы, включая 8 гранат F1; 260 патронов размером 5,45 мм; 39 картриджей размером 9 мм; 5 патронов 7,62 мм… В домах были выявлены и изъяты флаги, ленты, значки, военные значки, используемые наемниками в Украине», – говорится в сообщении.