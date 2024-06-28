Молдавское ноу-хау — использовать ЕС для уничтожения оппозиции

Елена Острякова.  
28.06.2024 18:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, Произвол, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал


Молдавские власти попросили Евросоюз применить санкции в отношении своих граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов, хотя обычно санкции применяются к лицам, которых ЕС «не может достать внутри своей юрисдикции».

Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил дупутат молдавского парламента Денис Уланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавские власти попросили Евросоюз применить санкции в отношении своих граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов, хотя...

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«И теперь, внимание… молдавское ноу-хау. Они имплементируют европейские санкции на молдавское законодательство. Санкции становятся частью правовой системы страны. Но они идут дальше. Они на основании европейских санкций, расширяют их внутри страны на невообразимое количество людей, тысячи людей.

Создалась уникальная ситуация: власти моей страны поражают в гражданских и политических правах своих же граждан. Этим людям блокируют банковские счета, запрещают получать дивиденды с бизнеса, оборачивать личное имущество. По сути имущество людей изъято из гражданского оборота. Нельзя продать, нельзя купить», – сказал Уланов.

По его словам, ситуация становится все серьезней, теперь оппозиционеров и членов их семей могут лишить гражданства. Молдавские власти почувствовали свою безнаказанность, потому что ЕС дал им полный карт-бланш с единственной задачей – удержаться у власти.

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