Молдавское общество на пути к выздоровлению – на очереди украинцы

03.07.2019, Кишинев, Владимир Букарский

«Коалиция Козака». Так называют прорумынские и плахотнюковские комментаторы коалицию Партии социалистов и блока «АКУМ». Для того, чтобы показать, что проевропейский блок сдал Молдову Путину, Козаку и Додону, используются самые разные основания.

Сначала одного из лидеров блока АКУМ, члена молдавской делегации в ПАСЕ Андрея Нэстасе обвинили в том, что он отдал свой голос за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. И плевать, что такова была позиция генсека СЕ Турбьерна Ягланда. Плевать, что эту инициативу поддержали ведущие европейские страны – Германия, Франция, Испания, Италия и другие. Плевать, что эта резолюция принята подавляющим большинством голосов участников Ассамблеи. Главное – что этим голосованием Молдавия противопоставляет себя Украине и нарушает отношения с этим своим первостатейным соседом!

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А затем новый министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску назвал приднестровский конфликт гражданской войной, а не «агрессией России в поддержку сепаратистов и казаков-наёмников», как это было принято в Молдове согласно официальной установке властей и СМИ. Это высказывание вызвало новую волну негодования, как со стороны Демпартии, так и со стороны их вроде бы союзников по коалиции. Попеску пришлось оправдываться, что это была «оговорка», чем попал в откровенно нелепое положение.

Показательно, что ни Андрей Нэстасе, ни Нику Попеску не являются даже в минимальной степени сторонниками России. Нэстасе поспешил заявить, что его голос продиктован соображениями единства европейского пространства, и не означает «оправдания прежних действий России, включая аннексию Крыма». Попеску, окончивший МГИМО уже после развала СССР, долгие годы работал в различных европейских центрах и международных проектах Евросоюза. Он твёрдо выступает за вывод российской армии «с суверенной территории Молдовы», ссылаясь на Стамбульские соглашения 1999 года.

Тем не менее, в соответствии с политическим дискурсом, который господствует в Молдове в последние годы, Россия является агрессором, как в приднестровском конфликте начала 90-х, так и в конфликтах вокруг Украины после переворота 2014 года. Каким-либо образом ставить это под сомнение – непозволительно для политиков, причисляющих себя к проевропейскому лагерю. Для данного сегмента непозволительно, чтобы о противостояниях – как в Приднестровье, так и на Донбассе – говорили, как о внутренних конфликтах.

Тем не менее, после смены режима в Молдове ситуация с контекстом решительно изменилась. С обсуждения запретных тем, наконец-то, были сняты табу. В поддержку Андрея Нэстасе и Нику Попеску высказался целый ряд политиков и экспертов либеральной, прозападной направленности. Так, экономист Александр Муравский, эксперт-международник Андрей Попов, телеведущая Наталья Морарь, публицист Евгений Шоларь заговорили о необходимости преодоления чёрно-белых оценок, в том числе и на приднестровский конфликт.

Депутат Парламента от блока АКУМ Дмитрий Алайба напомнил, что синтагма «гражданская война» применительно к Молдавии содержится в решении Европейского суда по правам человека по делу главы террористической группы «Бужор» Ильи Илашку.

Такие трезвые оценки говорят о том, что молдавское общество находится на пути к выздоровлению. Но для полного и окончательного отрезвления как обществу, так и политическому классу Молдавии придётся осознать ряд простых истин, которые находятся как раз в духе тех категорий, которые они именуют «европейскими ценностями».

А именно, что нельзя заставить население определённых территорий принять неугодный им порядок против их воли.

Что навязывание всему обществу настроений гиперактивного меньшинства, никогда не остаётся без тяжёлых последствий.

Что армия стреляет в свой народ только один раз – следующий выстрел производится уже в чужой народ.

И что стабильность государства может основываться только на широком общественном консенсусе, который был грубо нарушен как в ходе «национального возрождения» в Молдавии в конце 80-х – начале 90-х годов, так и на Украине в ходе «революции достоинства».

По словам гражданского активиста либеральных взглядов Виталия Спрынчанэ, проблема заявления Попеску в том, что ему не предшествовала честная и открытая дискуссия в молдавском обществе о приднестровском конфликте. Он отметил, что вместо того, чтобы обсудить, что тогда на самом деле случилось, и как примирить два берега, в молдавском обществе «меряются словесным милитаризмом, средневековым реваншизмом и неоправданным высокомерием».

При всех моих идейных разногласиях с Виталием Спрынчанэ, в данном случае с ним трудно не согласиться. Тему решения приднестровской проблемы действительно следует начать обсуждать с корней конфликта, начиная с митингов «Народного фронта» конца 80-х, со звучавших там человеконенавистнических лозунгов, с погромов на улицах Кишинёва и в общественном транспорте, с национальных и языковых чисток. И лишь только потом можно дискутировать о том, могут ли люди по оба берега Днестра жить в одном государстве, или точка невозврата уже пройдена.

То же самое касается и Украины, где и потеря Крыма, и конфликт на Донбассе развивались по очень схожему сценарию.