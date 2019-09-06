Молдавское правительство хочет хранить российский газ на Украине

06.09.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду хочет использовать Украину как место, где можно делать запасы газа на зиму.

Об этом пишет сайт Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Опасность того, что в Республику Молдова закончатся поставки газа, возникла после того, как Украина объявила о возможном запрете на транзит российского газа через свою территорию.

«Существует риск, что Украина запретит транзит российского газа через свою территорию. Мы надеемся, что соглашение будет достигнуто, но мы готовимся, и у нас есть технические решения. Если этого транзита не произойдет, мы могли бы покупать газ заранее по более низкой цене, потому что зимой он будет дороже, и хранить его на Украине. В то же время мы обсуждаем вопрос определения финансовых ресурсов, потому что для этого требуется много денег», – сказала Санду.

До сих пор единственным источником газа для Молдавии был транзит российского газа через Украину. Судя по всему, президент страны Игорь Додон не сомневается, что так будет и дальше, поскольку он уже провел переговоры с «Газпромом», а в субботу намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться низкой цены на газ.

Ранее сообщалось, что Укртрансгаз и Молдовагаз совместно с операторами ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на основе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению «юг-север». Эксперты полагают, что речь идет о поставках российского газа из Европы, то есть по более высокой цене.