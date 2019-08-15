Молдавское правительство приняло скандальное решение

15.08.2019, Москва, Елена Острякова

Проевропейское правительство Молдавии решило объявить 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

Об этом сообщает сайт NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с решением Европейского парламента, правительство объявляет 23 августа Днем памяти жертв всех тоталитарных режимов. Призываем всех, особенно телеканалы, объявить в этот день в 20:00 минуту тишины», — заявила премьер-министр Майя Санду.

Инициатива правительства вызвала негативную реакцию в Молдавии.

«Наконец-то я понял, что означает «свободное государство», «борьба с олигархами», «справедливость» и все то, что нам обещали эти господа», – прокомментировал в «Фейсбуке» решение правительства председатель Общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Как можно приравнивать Сталина и Гитлера?! Один нападал и уничтожал наших людей, нашу страну. И Сталин, который поднял страну на борьбу с этой коричневой чумой, освободил всю Европу. Если бы Гитлер реализовал свой план, то Майя Санду была бы какой-нибудь гувернанткой у плешивого лейтенанта фашистской армии.

Передайте Додону: если он будет подписывать коалиционные документы с этими людьми, то всем станет ясно, что и он такой же. Я надеюсь, что партия социалистов и Додон выскажут свое несогласие с тем, что делает правительство Майи Санду, и отменят это унижающее народ решение», – заявил в видеоролике лидер движения «За СССР» Руслан Попа.

«Скажите, пожалуйста, Майя Григорьевна, а я могу хотя бы 23 августа бить по физиономии тех современных нацистов, которые угрожают мне и моим детям сегодня? В честь праздника, так сказать. Из-за того, что родной язык русский и национальность явно «какая-то не такая». Подтверждаю, со всех четырех сторон (национальностей) горела бы в топке концлагеря. Некоторые граждане с нацистскими взглядами близки к нынешней власти. Новое решение правительства – очередная пощечина», – написала в «Фейсбуке» тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа, в день подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова-Риббентропа) и Секретного дополнительного протокола, «который разделил Европу на сферы влияния».