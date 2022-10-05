Молдавское правительство затеяло газовые войны – против «Газпрома» и гражданскую

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«Газпром» оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдову с 20 октября. Об этом корпорация заявила на своем официальном сайте, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

В заявлении указывается, что компания «Молдовагаз» регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ. Имеется в виду невыполнения условий договора по аудиту накопленных с 1994 по 2015 год 709 млн долларов долга. Аудит должен был выполнен еще в мае, но Кишинев дважды просил отсрочки «из-за войны».

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Однако сокращение объема поставок в октябре с 8,06 до 5,7 млн кубометров в сутки связано не с этим, а с отказом НАК «Нафтогаз Украины» предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме и принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», пояснили в российской корпорации.

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту. В случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз» контракт может быть расторгнут», – говорится в заявлении.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заверил, что приложит все усилия по своевременной оплате текущих поставок в октябре. Сделать это будет нелегко, поскольку в октябре цена составит $1074 за тысяче кубометров, но правительство рассчитало тариф с учетом среднегодовой цены закупки газа в $926,94. Поэтому «Молдовагаз» ожидает очередной кассовый разрыв и дефицит финансов.

«Принятый тариф позволяет не только компенсировать затраты предприятия, но и не накапливать новые отклонения, которые неизбежно приведут к новому росту цены для потребителей», – пояснил Чебан.

При этом он отметил, что механизм погашения исторической задолженности выходит за рамки компетенции руководства компании. Стрелки таким образом были переведены на молдавское правительство. И вице-премьер Андрей Спыну с готовностью бросился в атаку.

«Мы считаем, что “Газпром” не выполняет условия контракта, поставляя в октябре меньшие объёмы. Его задача – это бронирование и поставка газа согласно контракту», – заявил Спыну.

Кроме того он пригрозил, что в случае разрыва контракта без газа останется и Приднестровье, несмотря на то, что «Тираспольтрансгаз» перевел Moldovagaz 5 млн долларов США за дополнительное резервирование и транспортировку природного газа за 5-месячный период в течение 2021-2022 годов. В самой ПМР отнеслись к угрозам спокойно.

«Думаю, что при любом раскладе Москва и Приднестровье напрямик найдут способ снабжать Приднестровье газом, потому как союзные отношения между РФ и Приднестровьем, признает это кто-то или нет, они существуют, и я абсолютно уверен, что Москва не пойдет на то, чтобы Приднестровье осталось без “голубого” топлива. Приднестровье находится восточнее Молдовы, это вселяет определенный оптимизм. Приднестровье будет получать газ именно с Востока. Это или попытка немножечко припугнуть Москву и Тирасполь, возможно, по просьбе своих западных кураторов, либо это просто-напросто безответственные заявления людей, которые не могут справиться с ситуацией газового обеспечения Молдовы и поэтому делают заявления, не основанные на реальном положении дел», – заявил в интервью газете «Комсомольская правда. Молдова» депутат приднестровского парламента Андрей Сафронов.

В самой Молдове против отважного вице-премьера открыли внутренний фронт. Группа молдавских экспертов из Комитета единства и благоденствия потребовала возбуждения против Спыну уголовного дела, поскольку он согласился в прошлом году подписать с «Газпромом» контракт, по которому молдавская сторона взяла на себя обязательства по выплате долга приднестровского региона.

«Был включен новый пункт в контракте с «Газпромом». Там четко прописано, что «Молдовагаз» оплачивает газ для Приднестровья!» – заявил в телеэфире один из экспертов Вячеслав Ионицэ.

Спыну назвал это утверждение ложью, а спикер парламента Игорь Гросу обвинил в «предательских» условиях контракта с «Газпромом» предшественников. В ответ бывший премьер Ион Кику пригрозил подать на него в суд.

«Как можно взять на себя долги приднестровской стороны? Факт, что тема газа обсуждается на молдавско-российской межправительственной комиссии, это правда, но это не означает, что кто-то взял на себя эти долги», – заявил Кику.

Критикует правительство и бывший президент Игорь Додон.

«Газпром» сдержал своё слово, доказал, что он надёжный партнёр, цену снизили до 1000 долларов, как прописано в контракте. А Молдова сдержала свои контрактные обязательства? Нет. Если бы мы были сейчас у власти, я бы завтра же полетел в Москву и вернулся бы с ценой 300-400 евро за газ и с реэшелонированием долгов – может быть, даже как сербы или венгры, которые вчера договорились отстрочить платежи за газ до марта-апреля. То, что делает эта власть с газом, – это геноцид народа», – заявил Додон.

Кроме того, в Молдове некоторые регионы ведут свою партизанскую войну. Автономная Гагаузия сепаратно посылает в Москву делегации и рассчитывает заключить с «Газпромом» отдельное от Кишинева соглашение.

«На недавней встрече депутатов Народного собрания Гагаузии с президентом Молдовы был задан вопрос: если гагаузские законодатели добьются льготных или даже гуманитарных условий на поставки газа в автономию, будет ли Кишинев этому препятствовать. Ответ был — нет, препятствий не будет. Таким образом, президент дал мандат доверия нам, депутатам НСГ, в этом вопросе. Как руководитель группы по этим переговорам, сообщаю, что данный процесс идет, мы держим связь с российской стороной, и определенные подвижки есть», — заявил депутат Народного собрания Гагаузии, глава движения Gagauz Halk Birlii Виктор Петров.

Как бы то ни было, альтернативных путей снабжения газом с Запада, о которых заявляли президент и правительство, у Молдовы нет. Румыния заявила, что может поставлять не более пяти миллионов кубометров газа в сутки. Об этом заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ.

«Если сейчас “Газпром” прекратит поставки газа, то у них действительно есть проблема. Мы можем обеспечить Республике Молдова определенный объем по трубопроводу Унгены–Унгены, но не тот объем, который ей нужен. Мы можем дать 5 миллионов кубометров в день, но не больше», – сказал Чукэ.