Молдавского министра заставили извиняться за добрые слова о российской армии

20.02.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой был вынужден просить прощения за свои слова о том, что российская армия «остановила кровопролитие» на Днестре в 1992 году.

Об этом он сообщает Newsmaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мои слова истолковали неправильно. Моей ошибкой было то, что я не довел свою мысль до конца. Это зашло так далеко, что ветераны войны на Днестре почувствовали себя обиженными. Пользуясь возможностью, я хочу выразить глубокое уважение людям, которые сражались, проливали кровь на этой войне», — оправдался Чокой.

Депутаты, перед которыми министр извинялся, приняли его слова к сведению и призвали других министров нынешнего правительства воздержаться от политических заявлений, которые разделяют общество.

«У нас был очень честный разговор с министром. Он объяснил контекст, в котором прозвучала эта неудачная фраза. И он очень сожалеет. Это предложение было вырвано из контекста. Он принес извинения парламентской фракции, ветеранам, всем людям, которые почувствовали обиду от сказанного», – сказал депутат Дмитрий Дьяков.

Напомним, что на прошлой неделе проевропейский блок ACUM в молдавском парламенте потребовал Чокоя. Дебаты по вотуму недоверия пройдут в течение ближайших 14 дней.

Помимо признания роли России министр позволил себе обвинить молдавских политиков в том, что они «спровоцировали определенные сепаратистские силы в приднестровском регионе». Причем, сделал это дважды

Президент Молдовы Игорь Додон пытался погасить конфликт, уверяя, что заявления Чокоя были неверно истолкованы. Мол, что Чокой имел в виду миротворческие войска, а не армию, возглавляемую в то время генералом Александром Лебедем.

Примечательно, что в прошлом году в аналогичный конфликт попал предыдущий министр иностранных дел Молдовы НИКУ Попеску. Он входил в правительство Майи Санду, которая теперь требует отставки Чокоя.

Попеску назвал приднестровский конфликт 1992 года гражданской войной, и призвал преодолевать ее последствия диалогом. За это он подвергся резкой критике членов блока ACUM, но до отставки дело не дошло.