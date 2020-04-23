Молдавской оппозиции не удалось сорвать российский кредит

23.04.2020, Москва, Елена Острякова

Парламент Молдовы ратифицировал сегодня соглашение с Россией о выдаче кредита на 200 млн евро на 10 лет под 2% годовых.

За ратификацию проголосовали 56 из 101 депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом оппозиция скандировала «Позор!».

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Всю неделю в оппозиционных СМИ шла истеричная кампания агитации против кредита. Причем основным аргументом было то, что его дает Россия.

Вчера ночью лидер проевропейских сил Майя Санду предприняла отчаянную попытку повлиять на ситуацию. Она разместила в своем «фейсбуке» приглашение депутатам от Демократической партии встретиться перед решающим голосованием.

Молдавские демократы – это политсила олигарха Влада Плахотнюка, бежавшего в прошлом году после смены власти. В свое время Санду брезгливо отказывалась вести в ними какие-либо переговоры. Сейчас после нескольких пертурбаций демократы создали коалицию с социалистами президент Игоря Додона, и Санду решилась рискнуть, чтобы разбить этот союз. Но не получилось: демократы на переговоры не явились.

В союзе с Санду выступили лишь бывшие члены плахотнюковской фракции, которые в прошлом месяце из русофобских соображений вышли из нее и создали группу Pro Moldova. Сегодня они попытались добиться того, чтобы соглашение о кредите прошло экспертизу в конституционном суде, но у них ничего не вышло.

Депутатам из фракции Санду оставалось только истерить и запугивать.

«Это опасное соглашение для нас, для будущих поколений, оно содержит положения, которых нет ни в одном соглашении, которое Россия подписывала с другими странами», – заявил депутат Игорь Гроссу.

Другой депутат Думитру Алайба назвал российский кредит «самым большим преступлением после кражи миллиарда».

В ответ премьер-министр Ион Кику заявил, что без российского кредита, первый транш которого в 100 млн евро Молдова получит уже в мае, правительство не сможет выплачивать пенсии и зарплаты.

При этом за получение кредита от МВФ молдавский парламент проголосовал без всяких проблем, отдав 85 голосов.

«Все комментарии оппозиции в отношении кредита, предлагаемого Россией, представляют собой целенаправленную атаку, на правительство. Это первые реальные деньги, которые выдаются в качестве поддержки государственного бюджета в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией. Оппозиция, которая критикует 2% -ную ставку российского кредита, ранее, будучи во власти, получала кредиты с намного более высокими процентными ставками», – прокомментировал сегодняшние события для «Блокнот Молдова» муниципальный советник Кишинева Николай Паскару.

Демарши оппозиции никак связаны на с реальными условиями российского кредита, а с интересами западных внешних кураторов, считает политический обозреватель Сергей Чебан.

«В Брюсселе и Вашингтоне не могли не заметить финансово-гуманитарную интервенцию Москвы и Пекина на молдавском направлении. Поэтому в ближайшее время можно ожидать появления новых решений, призванных уравновесить, скажем так, «восточное дуновение» в регионы, где у США и ЕС есть свои стратегические интересы. Западным игрокам в действительности есть чего опасаться…

Последовательная привязка к кредитным капиталам с востока, к евразийским рынкам и проектам будет создавать неминуемые обстоятельства для внешнеполитического разворота Кишинева и постепенного отказа от исполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, являющегося в настоящее время базовой основой для развития страны», – написал Чебан в комментарии для RTA.