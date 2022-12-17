Сразу 6 телеканалов без лицензии. Молдавской оппозиции заткнули рот

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Молдавские власти начали открытую зачистку несогласных с евроатлантическим вектором голосов. Решение отозвать лицензии сразу шести оппозиционных русскоязычных телеканалов продолжает давно реализуемую Кишиневом стратегию по борьбе с инакомыслием.

Новый виток репрессий может привести к полному запрету оппозиционных СМИ и политических партий, с полного молчаливого одобрения Брюсселя и Вашингтона.

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Решение о приостановке вещания сразу шести крупных телеканалов в Молдове принимал не профильный Совет по телевидению и радио, а Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Еще со времени пандемии ковида Нацкомиссия превратилась в надправительственный орган с особыми полномочиями.

По приходу к власти летом 2021 года проевропейская Партия действия и солидарности полностью заменила состав Нацкомиссии по ЧС, наполнив её идейными сторонниками сближения с Западом и русофобами.

С тех пор полномочия комиссии стали, по форме, безграничными, а по сути, диктаторскими. Например, при желании, опираясь на решения Нацкомиссии по ЧС со ссылкой на «гибридную угрозу со стороны России» правящая партия позволяет себе перешагнуть через положения Конституции страны и решения Конституционного суда.

Очередной такой шаг власти сделали поздним вечером 16 декабря. Нацкомиссия по ЧС приостановила лицензии телеканалов сразу из нескольких холдингов. Часть из них, Orhei TV, TV6 – относятся к холдингу Илана Шора, молдавского олигарха и главного обвиняемого в краже миллиарда долларов из трех крупнейших банков страны.

В последние месяцы Шор и одноименная партия активно организуют акции протеста и требуют отставки правительства и президента. Также под каток репрессий попали телеканалы из близкого к лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону холдинга Exclusive Media: NTV Moldova, Accent TV, Primul in Moldova.

Еще один телеканал, RTR Moldova, не имеет политической аффилированности и в своих передачах нейтрален. Однако он ретранслирует также передачи российского РТР, вещает на русском и не оказывает активной поддержки проевропейским властям страны.

Формальным поводом закрыть телеканалы стали жалобы многочисленных «независимых наблюдателей и телезрителей» на то, как эти СМИ освещают боевые действия на территории Украины.

С точки зрения властей, телеканалы, которые не называют российскую специальную военную операцию «агрессивной войной против Украины» – распространяют дезинформацию и манипулируют общественным мнением. Соответственно, в «свободной» и «либеральной» Молдове не остается места для мнения и оценок конфликта, которые отличались бы от правительственных.

Нацкомиссия по ЧС при этом отозвала лицензии у телеканалов, по официальной формулировке, «на период действия чрезвычайной ситуации». Нюанс, однако, в том, что «период действия чрезвычайной ситуации» в Молдове наступил со вводом карантина два года назад и не был отменен до сих пор – из-за СВО в соседней Украине.

По негласному мнению, власти не отменяют Чрезвычайное положение по той простой причине, что во время его действия оппозиции запрещено проводить акции протеста, а сама власть может принимать в одностороннем порядке действия против свободы слова и выражения – и это не будет чем-то противозаконным.

Запрет русскоязычных телеканалов за «неправильное» освещение событий на Украине является новым, но ожидаемым и закономерным шагом в долгосрочной программе прозападных властей Молдовы по «борьбе с российской пропагандой», а на самом деле по вытеснению пророссийских позиций из молдавского медиапространства.

Эта стратегия подкреплена как принятым еще в 2017 году в Кишиневе законом о запрете российских информационно-аналитических передач, так и публичными заявлениями на всех уровнях, от президента Майи Санду до последнего клерка правящей партии – о необходимости удаления российских передач из молдавских медиа.

Помимо передач на молдавском ТВ и радио последовательно реализуется стратегия исключения тех молдавских экспертов, кого причисляют к евроскептикам, кто выступает за молдавскую государственность и против слияния с Румынией, а также священников Молдавской православной церкви (Московского патриархата), которых в правящей партии чуть ли не поголовно считают «агентами Кремля».

За прошедшие шесть лет контролирующие органы за те или иные нарушения пропагандистских запретов десятки раз штрафовали на серьезные по местным меркам суммы русскоязычные телеканалы, в том числе попавшие вчера под запрет. Некоторым из них временно уже приостанавливали вещание. Однако сейчас представители власти в соцсетях не скрывают, что решение это принято навсегда.

«Мы сказали НЕТ тем, кто отрицает реальность, войну, страдания, продвигает ненависть и дезинформацию» – заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

«Молдову следует защитить от пропаганды и лжи» – вторит ему вице-премьер по инфраструктуре Андрей Спыну. В таком контексте не стоит ждать возобновления вещания запрещенных телеканалов хоть как каком-либо отдаленном будущем.

Ждать, скорее всего, следует новых репрессивных действий власти по отношению к оппозиции. Внутреннюю политику команда Майи Санду выстраивает по очевидно украинским лекалам.

В Киеве, напомним, параллельно с закрытием «неправильных» телеканалов были распущены и запрещены «неправильные» политические партии. В условиях, когда у молдавской оппозиции больше нет площадки для выступления и мобилизации сторонников, она никак не сможет активно противодействовать запрету и роспуску самих оппозиционных партий.