Молдавской телеведущей российского канала запретили посещение Украины

30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские пограничники запретили въезд на Украину сроком на три года российской телеведущей, которая работала на телеканале «РБК» и летом 2018 года посещала Крым.

Об этом сообщили на официальном сайте Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что украинские пограничники 29.11.2020 года в Одесской области остановили женщину, которая собиралась проехать из Молдовы в Россию транзитом через Украину. Она оказалась ведущей российского телеканала «РБК».

«Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГНСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных поездках в оккупированный Крым. Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка», – сообщили в ведомстве.

Пограничники устроили женщине допрос, в ходе которого спрашивали, кто она такая, где работает, и посещала ли Крым.

«Я работала ведущей на РБК. Это экономический канал, не занимается политикой. Работала в Москве, в студии.

Вот, молодой человек говорит, что я ездила в Крым, но точно я не помню. Точно помню, что на пароме, как он меня спрашивал, я не ездила. Мне кажется, несколько недель мы были в Крыму», – ответила она на вопросы.

В результате пограничники установили, что телеведущая летом 2018 года посещала Крым, заехав на полуостров не со стороны Украины, что, согласно украинскому законодательству, является правонарушением. В связи с этим женщине запретили въезд на Украину сроком на три года.