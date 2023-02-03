Молдавскому премьеру предложили примерить наручники во время выступления в парламенте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение об очередном продлении чрезвычайного положения в Молдове было принято с громким скандалом.

ЧП было введено 24 февраля прошлого года и было мотивировано тем, что из-за войны на Украине стране могут отключить поставку газа. «Голубое топливо» по-прежнему исправно поступает, но чрезвычайный режим каждые два месяца аккуратно продлевается. Это позволяет специальной комиссии под контролем президента Санду в закрытом режиме штамповать нужные власти решения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Против продления ЧП выступили оппозиционные депутаты. Коммунисты и социалисты вышли с плакатами к центральной трибуне. Но их загородили собой представители правящей партии «Действие и солидарность». А когда Диан Караман продолжила стоять с плакатом, его у нее вырвали коллеги-мужчины и порвали.

Тогда коммунисты и социалисты демонстративно покинули зал заседаний, на котором начала свой доклад премьер-министр Наталья Гаврилица.

«Быстро бегите звонить вашим друзьям в Кремль, скажите ему, чтобы он опомнился, прекратил войну. Тогда все соседи Украины будут счастливы жить в мире и покое. А пока давайте позаботимся о нашей стране. Цирк уходит, мы продолжим работу», – издевательски проводил оппозиционных депутатов спикер Игорь Гросу.

Однако приключения на этом не закончились. Пока Гаврилица читала свой доклад, к ее трибуне подошла представительница другой оппозиционной партии «Шор» Мария Таубер и водрузила перед носом премьера наручники и плакат с надписью «Народ желает вам много лет с исполнением наказания». Гаврилица нервно убрала плакат под трибуну, а кто-то из правящих депутатов оперативно забрал наручники.

В итоге ЧС продлили.

Когда проект этого постановления обсуждался на правительстве, снова произошел скандал. Глава МВД Анна Ревенко зачитала доклад, напоминавший выступление прокурора в трибунале. Она обвиняла российские власти «в терроризме, депортациях и даже геноциде» и пророчила их новое наступление, которое якобы грозит Молдове многими бедами.

Но при этом Ревенко пришлось впервые официально признать, что ракеты, дважды падавшие на территории страны, выпустили из ЗРК С-300. А они в этом районе могут быть только украинскими.

Ужасы от министра внутренних дел не убедили башкана Гагаузии (автономия в составе Молдовы) Ирину Влах.

«Мы не единственная страна, которая граничит с Украиной, никаких ЧП в соседних странах не принимается, на это нет никаких оснований», – сказала Влах.

Она отменила, что 55 постановлений чрезвычайной комиссии, принятых за минувший год, предполагают отступление от 90 молдавских законов.

«Почему решения принимаются непрозрачно? Что вы скрываете? Почему эти решения не могут принять парламент и правительство?», – поинтересовалась Влах.

В свое оправдание Гаврилица заявила, что, когда она выходит в народ, все люди благодарят ее за решения чрезвычайной комиссии.

Экс-премьер Молдовы Ион Кику считает, что, продлевая ЧП, партия власти хочет скрыть свои преступления.

«Потому что из практически 60 распоряжений этой комиссии порядка 11 милилардов леев было выдано из госбюджета. Это происходит в обход парламента, без обсуждений, без обоснования траты денег. Эта узурпация закончится плохо. Здесь явный состав преступления. Все решения принимаются в кабинете под тумбочкой у Гаврилицы», – заявил Кику в эфире радио «Спутник».

Тем временем в Молдове случаются реальные ЧП. В четверг энергетическая компания «Премьер Энерджи» отключила за долги электричество в офисе кишиневского водоканала «Апэ канал». В результате без воды остались два центральных района молдавской столицы.

Судя по всему, дело тут вовсе не в экономике, а в личном конфликте мэра Кишинева Иона Чебана с вице-премьером правительства Андрея Спыну, о чем Чебан тут же публично объявил и предрек кишиневцам новые беды. Ответ был предсказуем: муниципальная фракция правящей партии объявила Чебана агентом Кремля.

«Мы являемся свидетелями грубого развития Иона Чебана как агента влияния Российской Федерации. Чем больше хаоса в Молдове, тем лучше для них», – заявили депутаты.

Чрезвычайщина и шпиономания вызвали в молдавском обществе неожиданную реакцию. Согласно опросу, проведенному финансируемой из США НПО WatchDog MD , 67,2% молдаван считают, что президент Санду должна отправиться в Россию и договориться о дешевом газе. Молдаване возлагают главным образом на президента вину за высокие цены на энергоносители. Ее антирейтинг превысил 59%. Зато герой последнего скандала Чебан перегнал Санду по уровню доверия почти на 14%.

Россию винят всего 2,5% опрошенных, конфликт на Украине – 3,8%, «Газпром» – 7,4%, а лично президента РФ – 10,5%. По данным этого же исследования, почти половина респондентов верят Владимиру Путину.

Президент России занимает первую строчку в рейтинге доверия зарубежным политикам. Еще в ноябре он делили это место с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом (по 35%). Президент Украины Владимир Зеленский лишь на третьем месте.

Молдавская тележурналистка Елена Пахомова предположила в своем ТГ-канале, что проводившая опрос WatchDog MD – это агенты Кремля.