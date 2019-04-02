Молдавскую митрополию подталкивают к расколу

02.04.2019, Кишинев, Алексей Логофет

Ситуация с украинским церковным расколом заставляет нас обратить внимание на соседнюю Молдавию, которая так же, как и Украина, является канонической территорией Русской Православной Церкви. Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир является постоянным членом Священного Синода РПЦ.

В сентябре 2018 года, когда Константинопольский патриархат заявил о готовности предоставить автокефалию Украинской церкви, а Русская Православная Церковь выступила с жёсткой реакцией, информация об этом не была опубликована на официальном сайте Молдавской митрополии. Митрополит Владимир осудил раскол только 7 ноября прошлого года в весьма сдержанных тонах.

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С резкой критикой украинского раскола выступил только один архиерей Молдавской Церкви – епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, а также ряд приходских священнослужителей, в частности, настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинёва протоиерей Николай Флоринский.

С другой стороны, тема церковного раскола вызвала интерес со стороны политиков и экспертов прозападной ориентации. Два политических пропагандиста, отец и сын Виталий и Андрей Андриевские, известные своими радикально-проукраинскими и русофобскими взглядами и близкие к команде олигарха Влада Плахотнюка, опубликовали на своём сайте ava.md материал под скандальным заголовком «Воспользуется ли молдавская церковь окном возможностей?». В заметке отмечалось, что «решение Константинопольского патриархата открывает путь и к автокефалии молдавской церкви».

Однако Президент Молдавии Игорь Додон чётко и недвусмысленно заявил, что Молдавская митрополия останется неотъемлемой частью Русской Православной Церкви, и выступил с инициативой провести всеправославное совещание на территории Молдавии.

От православных радикалов до западников

Молдавская митрополия – весьма неоднородный субъект. В её рамках присутствуют сразу несколько течений.

Во-первых, есть достаточно многочисленное крыло, выступающее за церковное и политическое единство с Россией и за сохранение Молдавской митрополии в составе Русской Православной Церкви.

Наиболее яркий представитель этого течения – епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, которого называют духовным лидером православного сопротивления в Молдавии.

В эту же группу входит духовенство Свято-Георгиевской церкви, считающейся русским общинным храмом Кишинёва, во главе с настоятелем этого храма протоиереем Николаем Флоринским.

Чётко выступают за единство с Россией правящий архиерей Тираспольско-Дубоссарской епархии, окормляющей территорию самоопределившейся Приднестровской Молдавской Республики архиепископ Савва (Волков) вместе со всем духовенством Приднестровья, а также большинство священнослужителей юга Молдавии (Гагаузская автономия и этнически болгарский Тараклийский район). К пророссийскому крылу в Молдавской Церкви можно отнести и таких энтузиастов, как диакон Геннадий Валуцэ, возглавляющий молодёжную организацию «За Православие».

Во-вторых, в Молдавской митрополии есть представители ещё более радикального направления, в частности, глава Общества святой Матроны Московской протоиерей Анатолий Чибрик. Эти люди близки к аналогичному радикальному направлению в России, которое возглавлял епископ Диомид. Они в ходе богослужений не поминают Патриарха Кирилла, который, по их представлениям, является «экуменистом» и «масоном». У отца Анатолия Чибрика и его сторонников достаточно высокий мобилизационный потенциал: в частности, на акции протеста против гей-парадов они выводят тысячи людей с хоругвями и плакатами.

В-третьих, в Молдавской митрополии есть достаточно сильное течение с противоположным вектором, а именно прозападное, прорумынское и русофобское. В первую очередь, речь идёт о Православной богословской академии Молдовы, формальным ректором которой является митрополит Владимир.

ПБАМ – главный проводник прорумынской идеологии в Молдавской митрополии. В этом учебном заведении адаптирована программа румынских богословских школ. Там, в учебном заведении Московского Патриархата, не преподаётся история Русской Православной Церкви, зато преподаётся история Церкви Румынской. Радикально прорумынски настроены все преподаватели академии во главе с её проректором и фактическим руководителем, протоиереем Вячеславом Казаку.

Убеждённым западником является настоятель Свято-Димитриевского храма в Кишинёве, протоиерей Павел Борщевский. Возглавляет одну из наиболее влиятельных радикально-прозападных группировок в Молдавской митрополии. По их взглядам, «Россия после 1812 года ничего хорошего этой земле не принесла, а только русификацию, ссылки в Сибирь, большевизм, кровь, раскулачивание, депортации и голод». Их ненависть к России – в духе украинских бандеровских священников.

О. Павел Борщевский и его идеологическая группа (около 40 священнослужителей) пребывают в Московском Патриархате только по каноническим соображениям. Если бы им представилась возможность перейти в другую каноническую юрисдикцию – они бы ею воспользовались не задумываясь.

И наконец, последняя, четвёртая группа – это, условно говоря, приспособленцы. Наиболее характерным представителем данной группы являются люди из ближайшего окружения митрополита: секретарь Молдавской митрополии протоиерей Вадим Кейбаш или викарный епископ Силуан (Шалару). К приспособленцам, не имеющим своего мнения либо боящимся его открыто озвучить, можно отнести большинство священнослужителей Молдавской митрополии.

И над всем этим возвышается фигура митрополита Владимира (Кантаряна). Ему приходится в своей архипастырской политике учитывать все течения и тенденции в подведомственной ему церковной структуре. Владыка стоит двумя ногами на твёрдой почве.

Раскола не будет. Ползучая румынизация возможна

На вопрос, грозит ли Молдавской митрополии раскол по образцу украинского, мы ответим отрицательно. В отличие от украинской ситуации, в Молдове для церковного раскола нет социальной базы. Никто не хочет бунтовать против официальных церковных структур. Соответственно, у митрополита Владимира нет желания идти на разрыв с Московским Патриархатом. В то же время, разрушительная деятельность богословской академии может привести к ползучей румынизации клира и росту русофобских тенденций в Молдавской митрополии.

У сторонников единства Русской Церкви в Молдавской митрополии на сегодняшний день весьма прочные позиции, которые укрепляются поддержкой со стороны Президента страны, а также руководства Приднестровья и Гагаузской автономии. Крайне важно, чтобы эти священнослужители получали моральную поддержку со стороны России.