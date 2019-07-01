01.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
ЕС, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, США, Украина
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Молдо-приднестровское урегулирование сдвинулось с мёртвой точки

Челночный визит участников переговорного процесса по Приднестровью состоится 12 июля в Тирасполе.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все международные участники переговоров поддержали эту инициативу Приднестровья и России. Буквально на днях мы получили подтверждение, что такой визит состоится 12 июля.

Мы очень надеемся, что уполномоченные представители России, Украины, ОБСЕ смогут помочь Кишиневу приступить к практической работе», – сказал Игнатьев

Он выразил надежду, что после этого визита появится возможность приступить к организации полноценного заседания в формате «5+2», в который входят Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, РФ и Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, а США и Европейский союз — наблюдатели.

«Встречи политических представителей не проводились более полугода. Новые молдавские представители пока такой инициативы не проявляли, хотя по процедуре такая инициатива должна исходить от Кишинева. Мы готовы к работе», – сказал Игнатьев.

По его словам в Приднестровье надеются на реализацию Молдавией всех взятых на себя ранее обязательств.

«Это касается телекоммуникаций и уголовных дел. Мы ожидаем выполнения обязательств, коль уж внешнеполитический кризис там завершен. Того же самого ожидают наши международные партнеры и в России, и в Европе, и в США», – отметил Игнатьев.

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