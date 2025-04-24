Молдова-2025. Измученные избиратели с фонарями ищут своего спасителя

В Молдове идет подготовка к сентябрьским парламентским выборам, которые определят будущее страны. Авторитетная молдавская социологическая служба IMAS дает прогноз о том, какие политические силы могли бы преодолеть проходной барьер и попасть в 101-местный парламент, если бы выборы состоялись сейчас.

После перераспределения 26 % тех, кто еще не определился с выбором, и без учета голосования на зарубежных участках социологи вышли на такой результат: PAS (Партия действия и солидарности) – 33,1%, Партия социалистов – 17,7%, блок «Альтернатива» – 12 %, блок «Победа» – 11,6%, «Наша партия» – 8,8%.

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PAS: c прицелом на победу

Интересно, что правящая PAS не только лидирует в этом списке, но и имеет все шансы сохранить власть, несмотря на провалы в госуправлении. Публицист и политический аналитик Дмитрий Чубашенко называет это «примечательным феноменом молдавской политики».

«Правящая партия не теряет своих позицией в глазах избирателей. При всех негативных явлениях – стагнация экономики, рост цен, тарифов и долгов, бедность, нарушение прав и свобод граждан, провал реформы юстиции, милитаризация, цензура, манипуляции с выборами – рейтинги действующей власти не падают. Опросы показывают, что, с учетом голосования на зарубежных участках и перераспределения голосов тех, кто не преодолевает избирательный порог, PAS может получить от 45 до 55 депутатских мандатов из 101 и удержать власть», – пишет он в статье для портала traditia.md.

Этому есть объяснения. Во-первых, отмечает Чубашенко, европейская интеграция по-прежнему популярна у половины населения Молдовы, а PAS выступает выразителем этого курса; во-вторых, фактический лидер PAS Майя Санду тянет на себе всю партию и является одним из немногих молдавских политиков, способных «производить» голоса на выборах; в третьих, правящая команда умело использует страхи населения, запугивает людей войной и отказом ЕС помогать Молдове в случае проигрыша PAS.

Эксперт отмечает также, что у партии PAS и Санду есть преданные поклонники, которые готовы обвинять в происходящем кого угодно, но только не своих фаворитов. Наконец, Чубашенко указывает на стремление PAS повторить на парламентских выборах трюк с голосованием на зарубежных участках. Напомним, в 2024 году победа Майе Санду досталась в основном благодаря голосам диаспоры, живущей на Западе, а внутри страны больше голосов набрал ее конкурент Александр Стояногло.

«Если оппозиция и на этот раз не сможет проконтролировать «выборы в диаспоре», то одна эта уловка может дать правящей партии порядка 15 депутатских мандатов», – пишет эксперт.

Оппозиция же пока действует вяло и разрозненно. Так, относящаяся к евроскептикам Партия социалистов может сохранить свои позиции и в новом парламенте, получив на выборах более 20 депутатских мандатов. При этом недавно созданный проевропейский блок «Альтернатива» набирает вес за счет партий с левого фланга, отмечает Чубашенко.

«Судя по тому, что доверие к PAS не снижается, а рейтинг ПСРМ-ПКРМ падает, этот блок растет не за счет того, что отнимает голоса у партии власти, а благодаря успехам во внутривидовой борьбе с бывшими коллегами по левому флангу. Одновременно и слабым, и сильным звеном «Альтернативы» выступает Ион Чебан. Пройдя путь от идеолога ПСРМ до политика не просто проевропейского, но и прорумынского толка, Чебан ставит в неловкое положение других партнеров по коалиции, явно не готовых настолько сильно сдвигаться вправо. Но, с другой стороны, как генеральный примар Кишинева, именно Чебан может обеспечить «Альтернативе» голоса избирателей за счет использования административного ресурса в столице», – пишет Дмитрий Чубашенко.

Что же до блока «Победа», который еще называют «группой партий Шора», то его, вероятно, к выборам не допустят, ведь он даже не зарегистрирован.

«Результаты парламентских выборов 2019 и 2021 годов и президентских выборов 2020 и 2024 годов показывают, что у кандидатов Шора есть поддержка на уровне примерно 100 тысяч голосов избирателей, что дает на выборах 7-8 %. Проблема в том, как «монетизировать» эту поддержку в реальные депутатские мандаты», – рассуждает Чубашенко.

По мнению политолога Анатолия Дируна, молдавская оппозиция сегодня «работает вторым номером», уступая партии власти в инициативности и скорости принятия решений.

«От партии власти все отскакивает, как от тефлона: рейтинг невысокий, но все отбивается, и это зеркальный указатель для оппозиции, как действовать. Когда ты в оппозиции, ты всегда должен быть быстрее, креативнее, организованнее, энергичнее. Например, из случая со скандальной отставкой главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Дрэгэлин можно было бы «слепить» тему в области юстиции, но оппозиция боится заходить в глубины, которые позволили бы пошатать систему», – сказал политолог, выступая в передаче «Истина» на телеканале TVC 21.

Все из одного котла

Политолог и социолог Ян Лисневский в том же телеэфире заявил, что при всем богатстве выбора (в стране зарегистрировано 80 партий) выбирать фактически не из кого.

«Людям предлагается выбор из двух отравленных яблок. Политики, которые называют себя пророссийскими и проевропейскими, почти все контролируются одним центром, а для людей создается эффект выбора. Самая, по сути, проевропейская партия Молдовы за минувшие 30 лет – это Партия коммунистов, только она создала план по сближению с ЕС. Мы стали кандидатами в члены ЕС только из-за международного конфликта, а не из-за наших каких-то достижений, и у нас 90% политиков понятия не имеет, как стать членами ЕС. Если бы они это знали, они бы в первую очередь решили приднестровский вопрос, не создавали бы конфликта в Гагаузии, подняли бы экономику», – сказал эксперт.

Анатолий Дирун относительно разделения партий на пророссийкие и проевропейские, отметил, что это манипулятивная технология, которая была навязана Молдове извне.

«До переворота 2009 года были центристы, левые, правые, унионисты. Потом западные коллеги рекомендовали поменять систему координат так, чтобы в общество был заложен раскол. Появились альянсы за Европу – искусственно разделили людей. Эта технология сегодня убивает государственность республики Молдова. Пока она существует, политические институты обречены на слабую эффективность – во имя Европы, оказывается, можно выпускать преступников, наркодельцов (особо опасные преступники недавно вышли на свободу по скандальному закону об амнистии, который Майя Санду, как она призналась, подписала в спешке под давлением парламентариев – прим. автора), воровать из бюджета. Сегодня партии делятся на те, кто контролирует бюджет, и те, кто хочет контролировать бюджет», – констатировал Дирун.

Эксперт отмечает, что сегодня в Молдове на первый план выходит вопрос о роли личности в истории: если найдется незаурядный лидер, то у страны есть шанс выскочить из сложившейся ситуации.

«Из кризиса страну никогда не выводила некая обезличенная команда, выводили личности: Рузвельт, Черчилль, Сталин, Тэтчер, Рейган. Сегодня в Молдове избиратели с фонариками ищут такого человека. Он, возможно, среди нас. Из-за совокупности внешних факторов может произойти щелчок, и человек начнет себя проявлять. Запрос на это есть, поскольку существует страшнейший дефицит политиков, прежде всего, от оппозиции, которые готовы бороться за власть», – считает политолог.

Фактор Джеоржде Симиона

Партия власти, настроенная на победу и уже мобилизующая свой электорат, может столкнуться с проблемой после выборов. Сложности возникнут, если PAS снова возьмет власть, а в Румынии изберут президентом Джеордже Симиона – лидера правой оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR). Он фаворит выборов, и его называют преемником снятого с выборов Кэлина Джеорджеску, поскольку он тоже выступает против поддержки Украины.

«Симион, который может выиграть выборы в Румынии, и Санду – в открытом прямом конфликте, – говорит Ян Лисневский. – Напомню, лидеру AUR запрещен въезд в Молдову. Получается ситуация: президент Румынии и Молдовы, возможно, никак не встретятся. Если PAS возьмет большинство и назначит премьера – премьер тоже не сможет встретиться с главой Румынии. Внешние силы надавили на PAS, чтобы парламентские выборы прошли как можно позже, чтобы увидеть, что будет в Румынии, на Украине, и понимать, как влиять на выборы в РМ. Партия PAS хорошо следовала советам из Брюсселя, но в геополитике нужны не преданные, нужны выгодные. И если вы не соответствуете реалиям, которые имеются в Румынии, на Украине, не можете вести переговоры, от вас избавятся, как делали американцы в Афганистане, как русские – в Сирии. Здесь четкий расчет», – говорит эксперт.

Политолог Анатолий Дирун добавил, что притормозить избирательный процесс в Молдове европейских партнеров заставило стремительное сближение Москвы и Вашингтона.