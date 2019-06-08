Молдова без парламента, но с майданом

08.06.2019, Москва, Елена Острякова

Анонсированная в Москве молдавским президентом Игорем Додоном парламентская коалиция, готовая проводить дружественную к России политику, в пятницу не сложилась. Зато в Кишиневе прошел майдан спортивного вида мужчин.

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Переговоры и митинги продолжатся в субботу, хотя большинство экспертов уверены: в полночь 8 июня «парламент превратился в тыкву», и нужно готовиться к внеочередным выборам.

Партия социалистов президента Додона с утра не явилась на переговоры с проевропейским блоком ACUM, хотя входящие в блок партии заявили о готовности идти на уступки. При этом социалисты переговорили с представителями Демократической партии олигарха Влада Плахотнюка, которая с утра излучала любовь к России и готовность создавать правительство.

Ожидалось, что социалисты объявят о своем решении в 16.30, но заседание затянулось. Ждали президента Додона и лидера партии Зинаиду Гречаный, которые по слухам проводили важный международный телефонный разговор в администрации.

Тем временем по Кишиневу стали ходить колонны спортивного вида мужчин с политическими плакатами. Суть их сводилась к тому, что выборы не нужны, ACUM должен уйти и дать социалистам и демократам создать коалицию «для людей».

Тем временем к журналистам вышел Додон и объявил, что коалицию создать не удается и, скорее всего, будут объявлены досрочные выборы. Примерно тогда же полиция объявила, что здание парламента, вокруг которого митинговали спортсмены, возможно заминировано.

Тем временем Конституционный суд Молдовы принял решение, что срок для создания коалиции истекает в полночь. Неожиданно лидеры Демократической партии заявили, что готовы идти на выборы, а их сторонники свернули митинг под парламентом.

Один из лидеров ACUM Майя Санду обратилась к социалистам с призывом «спасти страну» и пригласила их на переговоры в парламент. Когда представители соцпартии откликнулись на призыв, полиция спохватилась и принялась «разминировать» здание.

За полчаса до полуночи переговоры закончились ничем, но стороны пообещали их продолжить. Видимо, парламент в тыкву все же не превратится. С другой стороны спортсмены пообещали вновь провести митинг, возможно, уже за выборы.

Из всей этой кутерьмы можно сделать только один вывод: социалисты не дали слабину и не объединились с демократами, хотя все ждали от них именно этого. Сдерживающим фактором стала репутация коррупционера и русофоба Плахотнюка. Олигарх, сохраняя колоссальное влияние в стране, стал токсичным и для правых и для левых. Союз с ним грозит политсилам потерей поддержки как на Западе, так и в России. У «хозяина Молдовы» остался лишь майдан из титушек.