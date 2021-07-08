Молдова. Битва «нарративов»

08.07.2021, Кишинёв, Владимир Букарский

11 июля в Молдове состоятся досрочные парламентские выборы, важность которых многие недооценивают. Подобно тому, как на Украине до 2014 года, любые выборы в Молдове – это битва за национальный идеологический нарратив. За то, как государство будет рассматривать своё прошлое и настоящее. За то, какую историю следует преподавать в школах, и на каких идейных образцах надлежит воспитывать молодое поколение.

Ещё со времён распада Советского Союза бывшая Молдавская ССР стала местом, где борьба за «правильную» концепцию истории вылилась в самую настоящую горячую войну. Концепция, выдвигаемая политическим классом и творческой интеллигенцией Кишинёва, встретила ожесточённое сопротивление во многих регионах Молдавии, особенно тех, где преобладали национальные меньшинства. Именно по этой причине возникли Приднестровская и Гагаузская республики, при этом в Приднестровье жертвами двухлетнего военного противостояния стали тысячи людей.

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Историко-геополитический нарратив, который отстаивает кишинёвский научный и творческий истеблишмент, начиная с конца 80-х годов, можно выразить следующими пунктами:

– Мы – бессарабские румыны. Молдаване – это такая же часть румынского народа, как новгородцы – часть русского народа. Сегодняшний представитель творческой интеллигенции называет себя не «молдован», а «молдовян» – то есть, румын из Молдовы.

– Молдавского языка не существует. Есть единый румынский литературный язык. Молдавский язык – плод сталинской пропаганды.

– В 1812 году Россия и Турция разделили Молдавское княжество, и Бессарабия, присоединённая к России, на 100 лет была отлучена от общерумынской цивилизации.

– В 1918 году Бессарабия была воссоединена с Румынией, а в 1940 году оккупирована сталинским СССР в результате пакта Молотова-Риббентропа. Попутно Москва отрезала от Молдовы юг Бессарабии, с выходом к Чёрному морю и Дунаю.

– Маршал Антонеску (при всём неоднозначном отношении к нему) был прав, отдавая 22 июня 1941 года приказ своей армии перейти Днестр.

– Молдаване – проигравшие во Второй мировой войне (вариант: в этой войне «не было победителей и проигравших»).

– 9 мая следует праздновать не День Победы, а «День Европы» (в честь создания Европейского сообщества угля и стали в 1952 году).

– Советский период – это время сплошных депортаций, коллективизации, организованного голода и русификации.

– В 1991 году Кремль, чтобы не допустить независимости Молдовы и её воссоединения с Румынией, создал фантомную Приднестровскую республику и вновь отрезал от Молдовы кусок земли.

– В июне 1992 года 14-я российская армия под командованием генерала Лебедя совершила агрессию против независимой Молдовы, фактически оккупировав её восточные территории.

– Спасение Молдовы от исторического проклятия связи с Россией – полная интеграция в западный мир. Здесь у этого нарратива имеются два субнарратива. Согласно первому, Молдова может войти в Европу и в западный мир, минуя Бухарест. Этот субнарратив, популярный в нулевые и десятые годы, при власти коммунистов и особенно во время теневого правителя Молдовы Влада Плахотнюка, приказал долго жить после его изгнания из страны. Сегодня наиболее популярен второй субнарратив: Молдова может войти в Запад (НАТО и ЕС) только через Румынию либо при её активном посредничестве. Естественно, при полной поддержке Брюсселя и Вашингтона.

Описанный выше нарратив в течение более 30 лет активно вталкивается в сознание жителей правобережной Молдовы. Ещё в 1990 году в школы Молдовы был внедрён предмет «История румын». Никто из левых политиков, побеждавших в Молдове на выборах в разные годы, не решился на капитальную чистку системы образования. Внедрение в школы предмета «История Молдовы» наталкивалось на ожесточённое сопротивление со стороны той же научно-творческой элиты и организованной ею студенческой массы.

Следует отметить, что эти усилия не прошли даром. Уже сегодня, согласно последнему опросу общественного мнения «Барометр общественного мнения», общее число сторонников и противников присоединения Молдовы к Румынии начинает сравниваться, а среди этнических молдаван число сторонников «Унири» превышает число противников.

Собственно говоря, приднестровский конфликт возник вследствие жёсткого неприятия жителями левобережных районов бывшей Молдавской ССР и города Бендеры данного идеологического нарратива. Никакие экономические программы не заставят жителей Приднестровья благосклонно отнестись к тому, чтобы над их городами был поднят триколор, воспроизводящий цвета румынского флага, а единственным государственным стал румынский язык, пусть даже политкорректно называемый «молдавским языком на латинской графике».

Имеется ли противоположный нарратив? Да, имеется.

– Молдаване и русские – два братских народа, связанные общей православной верой и столетиями общей истории.

– Освобождение молдавского народа от ига турок-осман и греков-фанариотов было оплачено кровью русских солдат, за что молдавский народ должен быть благодарен России.

– Благодаря объединению Бессарабии (междуречья Прута и Днестра в единое целое) на этой территории были ликвидированы все турецкие райи, где местное христианское население подвергалось угнетениям.

– 105 лет существования в составе Российской Империи были годами мира и интенсивного развития края. Именно в этот период был отстроен центр Кишинёва, в Бессарабии были открыты первые христианские учебные заведения (до этого здесь существовали только еврейские хедеры).

– Годы румынской оккупации Бессарабии (1918 – 1940) были годами тотальной деградации, разграбления края, террора и унижений местного населения. Нет ни одной молдавской семьи, в которой старшее поколение не вспоминало бы с содроганием об издевательствах румынских жандармов над ними и их родителями. К сожалению, им всем далеко за 80 лет.

– 28 июня 1940 года Бессарабия законно воссоединилась с Советским Союзом. Советские годы, при всех трудностях, были звёздным периодом в истории Молдавии. Здесь была создана промышленность и агропромышленный сектор, открыта Академия наук, построены больницы, университеты, театры, музеи, филармония, электростанции, крупные современные предприятия, стадионы и многое другое, чего до 1940 года здесь никогда не было.

– Молдаване, не проигравшие, а победители в Великой Отечественной войне, вместе со всем советским народом. 9 Мая – День Победы над нацистской Германией, равно как и 24 августа – день победоносного завершения Ясско-Кишинёвской операции – следует праздновать на государственном уровне.

Однако и здесь есть субнарративы. Согласно первому из них, создание Молдавской ССР по оба берега Днестра было благом, и сегодня адекватные жители обоих берегов должны объединить усилия для того, чтобы вместе противостоять разрушителям исторической памяти и ненавистникам единства с Россией. Эту идею разделяет пророссийское большинство на правом берегу Днестра.

Согласно второй концепции, Советская Молдавия действительно была успешным проектом, но единственным её законным наследником является Приднестровье, сохранившее идею молдавской самобытности и кириллическую письменность молдавского языка.

И наконец, третий субнарратив утверждает, что создание Молдавской ССР и включение в неё левобережья Днестра было ошибкой, что Приднестровье, никогда не входившее в состав Молдавского княжества, ничего с Молдовой не связывает. Эти люди считают, что Приднестровью вообще следует отказаться от постулирования молдавской самобытности и слово «Молдавская» в названии республики.

Сторонники этого нарратива, живущие в Молдове, считают, что единственный путь для Молдовы – это путь единства с Россией. Там у Молдовы традиционные рынки сбыта своей продукции. Из России Молдова экспортирует природный газ, и других источников газа для Молдовы не предвидится. В идеале Молдова должна стать полноправным членом Евразийского Экономического Союза.

Представителей второго нарратива достаточно много в молдавском обществе, но на политической арене достаточно мало сил, готовых его отстаивать. Единственной крупной парламентской силой, заявляющей о приверженности историческому союзу с Россией, является блок коммунистов и социалистов. Согласно опросам, этот блок в новом парламенте станет второй по числу депутатов политической силой, но этих депутатских мандатов не хватит на то, чтобы сформировать новое правительство.

У промолдавского, дружественного России нарратива есть шанс на победу лишь в том случае, если объединят усилия его сторонники с обоих берегов Днестра. В противном случае Молдова рискует надолго, если не навсегда, встроиться в антироссийскую дугу в качестве недостающего звена.