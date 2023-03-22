Молдова блефует, якобы отказываясь от российского газа и приднестровского электричества

Молдова возобновляет потребление российского газа после перерыва в три месяца. Это самоограничение было связано с тем, что зимой весь газ был необходим Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает 70% потребности Молдовы в электроэнергии.

Попытки Кишинева покупать электричество втридорога в Румынии приводили к блэкаутам после каждого обстрела украинской инфраструктуры – балансировать систему могла только МолдГРЭС, запущенная на полную мощность.

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При этом молдавское правительство продолжало хвастаться тем, что полностью освободилось от российского газа. Это было не совсем правдой. Российский газ Молдова продолжала потреблять. Она брала его из подземных хранилищ на Украине, куда загодя накапливала украденное у Приднестровья «голубое топливо». Этим газом правительство трансформировало тарифы для населения, исходя из европейской цены – 1000 долларов за тысячу кубометров, чем спровоцировало массовые протесты.

Но вот зима миновала. Приднестровье стало потреблять газа меньше, и гордые проевропейские власти Кишинева милостиво согласились потреблять 800 тысяч кубометров газа в сутки от «Газпрома». Но около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно будет поставлять АО «Энергоком», закупающее газ в Европе.

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов считает, что этот баланс менять не надо.

«Надо покупать у «Энергокома», эту позицию донесли до «Молдоваза». В настоящий момент у нас нет необходимости покупать у «Газпрома» какие-либо объёмы для правого берега Днестра, а те, что уже закуплены, незначительны. Оказывается, есть жизнь и после «Газпрома». Мы не должны лить воду на мельницу РФ, связанную с важностью темы газа», – сказал Парликов в эфире телеканала TVR Молдова.

При этом он предлагает не обращать внимание на европейские цены, поскольку, по его мнению, цена на газ «не имеет значения для благосостояния граждан и развития экономики», а проблема цены на этот энергоресурс «является иллюзией». Он мотивировал это тем, что не очень-то газ Молдове и нужен: промышленности почти не осталось, а в быту это топливо потребляют всего 15% домохозяйств.

Однако нехватку газа крупные города Молдовы все-таки ощущают, судя по тому, как резко ухудшилось там качество воздуха. Судя по всему, котельные были вынуждены опять прейти на экологически небезупречный мазут.

При всей «иллюзорности» разницы цен, расторгать контракт с «Газпромом» Парликов не намерен, но хочет, чтобы российский монополист снизил цену, а то она по контракту почти сравнялась с нынешней европейской спотовой – 430-440 долларов за тысячу кубометров.

Хитрый молдавский министр прекрасно знает, что цены в Европе подскочат в несколько раз летом, как только начнется закачка газа на зиму в ПХГ (в прошлом году она составляла 2 тысячи долларов за тысячу кубометров), а вот контрактная цена останется неизменной.

«О пересмотре контракта с «Газпромом» не может быть и речи, даже если ни одна из сторон, на мой взгляд, не выполнила в полной мере свои договорные обязательства. Так или иначе, контракт работает, и садиться за стол переговоров для его пересмотра есть смысл после урегулирования тех разногласий, которые накопились между сторонами. Мы не отказываемся от возможности закупок газа у «Газпрома» для правого берега Днестра, но для этого необходимы более приемлемые цены со стороны российского газового холдинга», – сказал Парликов.

Поторговаться правительство Молдовы собирается и за приднестровское электричество. Министр упомянул о возможности отказа от поставок электроэнергии с МолдГРЭС, если она не снизит цену. Он утверждает, что страна легко переключится на румынскую электроэнергию, хотя она и дороже в три раза. Но это чистой воды блеф.

С Румынией Молдову связывает только одна ЛЭП напряжением 400 кВ Исакча – Вулканешты — МГРЭС (построена в советское время) и четыре линии 110 кВ. Этого явно недостаточно даже для баланса системы, что и показали зимние блэкауты. Правительство грозится построить новые линии, но судьба их может оказаться такой же, как у «газопровод-призрака» Яссы – Унгены – Кишинев для «альтернативного» румынского топлива. Его две страны никак не могли достроить много лет.