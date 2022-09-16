Молдова будет переплачивать за электричество Румынии, а не Украине

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Новости Украины

Украина намерена каким-то образом увеличить экспорт электроэнергии в Молдову и Румынию.

Об этом сообщал украинский телеканал «1+1» по итогам встречи глав МИД Румынии, Украины и Молдовы в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«То, что мы сегодня вместе, даст нам возможность более стойко противостоять России энергетическим фронтом, и я уверен в нашей победе», – пафосно заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Фото со встречи министров в Одессе.

Однако министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что речь шла вовсе не об импорте с Украины, а о синхронизации энергосистем трех стран с европейской системой ENTSO-E.

Его заявление выглядит более вменяемым, если вспомнить о недавнем выводе из эксплуатации из-за украинских обстрелов Запорожской АЭС, обеспечивавшей 30% энергобаланса страны, а также о выводе из строя российскими ВКС двух крупных ТЭС на Украине. Киев раньше импортировал электроэнергию из России и Белоруссии, но потом отказался.

Из-за этого в нелегком положении оказалась и Молдова, прозападные власти которой отчего-то решили в этом году закупать 30% необходимой электроэнергии у Украины. Таким образом, они хотели диверсифицировать поставки. Ранее почти всю электроэнергию в страну поставляла Молдавская ГРЭС в Приднестровье по цене $59,9 за МВтч. На Украине энергия стоила дороже: у «Энергоатома» – $77, у «Укргидроэнерго» – $100. В нынешних условиях цены могут еще подняться.

Понятно, что в могучем энергетическом трио донором будет выступать Румыния, которая будет перепродавать союзникам с наваром европейское электричество. И надо признать, она к этому готовилась заранее.

В июне была произведена пробная поставка в Молдову 100 МВт . 11 августа транспортные и системные операторы (OTS), Transelectrica из Румынии и Moldelectrica из Республики Молдова подписали контракт о коммерческом обмена электроэнергией. Примечательно, что еще до остановки Запорожской АЭС обмен энергией запланировали начать в октябре.

А 2 сентября Румыния удвоила тариф на импорт и экспорт электроэнергии в Молдову и на Украину. Тариф будет увеличен с 60 евро за МВтч плюс НДС (всего 71 евро) до 120 евро за МВтч плюс НДС (всего 143 евро). Это самый высокий уровень с момента установления тарифа в 2009 году.

По законодательству ЕС, тариф устанавливается решением Европейской ассоциации операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E). С ней Украина и Молдова синхронизировались тоже заранее – в марте, отключившись от сетей Белоруссии и России.

Схема очевидно была задумана заранее. Иначе сложно объяснить отвагу министра Попеску, который, зная обстановку на Запорожской АЭС, бросился обвинять Россию за «атаку России на ТЭЦ в Харькове».

«Выбор в качестве целей гражданских или критической инфраструктуры является военным преступлением», — написал Попеску в соцсетях.

Двойные стандарты кишиневского режима возмутили молдавского депутата Богдана Цырдю.

«Когда ВСУ бомбили Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС министр Попеску мудро промолчал. Когда Россия ответила ударом по украинским ТЭЦ, бурно осудил. Это нейтралитет. Смотри, не перепутай», – написал он в своем ТГ-канале.

Политические заявления прозвучали и на встрече в Одессе. Там Попеску поэтически заявил, что «у храбрости сегодня есть имя, и это имя — Украина». А глава МИД Румынии Богдан Ауреску потребовал от украинского коллеги Андрея Кулебы «не признавать так называемый молдавский язык». Попеску поспешил услужливо пояснить, что «разговорным языком в Республике Молдова является румынский язык».

«Молдавия – это вообще страна политических девиаций. В ней молдавский национализм – это румынский национализм, молдавский патриотизм – это работа на Кремль, за соблюдение Конституции и защиту государственной тайны отвечают иностранные граждане, и главная такая гражданка борется с государственным языком, подчёркивая, что таковым должен быть румынский, а не молдавский», – пишет калининградский политолог Александр Носович.