«Молдова це Европа!»: режим Санду включил админресурс на всю катушку

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В то время как кампания по референдуму о внесении положения о евроинтеграции в конституцию Молдовы официально стартует 20 сентября, правящий режим в Молдове решил продвигать эту идею за два месяца до начала агитации. Оппозиционная Партия социалистов подала жалобу в Центризбирком в связи с нарушением властями Избирательного кодекса.

Об этом заявил вице-спикер парламента, лидер фракции Партии социалистов в парламенте Влад Батрынча, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избирательная кампания ещё не началась, ещё не зарегистрированы электоральные конкуренты. По закону для организации кампании для проведения референдума ЦИК также должна зарегистрировать её участников. Мы попытались организовать парламентские слушания с участием представителей ЦИК, чтобы получить разъяснения по этому вопросу. Но ЦИК не реагирует на тот факт, что власти используют административный ресурс в своих целях. Центральные власти заставляют представителей местных властей также участвовать в этой кампании. На сайтах госучреждений размещена реклама референдума и призыв к гражданам принять участие в голосовании», – рассказал представитель социалистов.

Ещё до начала кампании на балконах многих домов в Кишинёве появились баннеры с призывами голосовать за евроинтеграцию. Сюда же можно отнести и добавление надписи «Европейская Молдова» под электронной подписью. Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ уточнил, что надпись является частью продвижения кампании «Европа для вас», которая включает в себя информирование граждан о преимуществах вступления в ЕС.

«Наверное, никто в этой стране, в том числе и представители политической среды, не может отрицать очевидный географический факт – Молдова расположена на европейском континенте и является европейским государством. Соответственно, транспонируя эту надпись на электронную подпись, мы только подтверждаем это, насколько это очевидно», – сказал Водэ.

По его словам, информационная кампания «Европа для вас» была объявлена 8 июля и продлится до 18 августа. В ее рамках пройдет ряд акций – рекламные ролики, рекламные щиты, газеты, общение. Финансирование идет из средств Государственной канцелярии.

По словам Влада Батрынчи, «такие действия противозаконны, так как избирательная кампания еще не началась, поэтому мы ждем от ЦИК чёткой реакции на эти нарушения».

Другой оппозиционный деятель, экс-башкан Гагаузской автономии и кандидат в президенты Ирина Влах, также отмечает, что призывы голосовать на референдуме за евроинтеграцию размещены на портале госуслуг и на сайтах других правительственных учреждений.

Отметим, что молдавская оппозиция раскололась в вопросе о единой стратегии отношения к референдуму о евроинтеграции. Ряд партий и политиков (Партия коммунистов во главе с Владимиром Ворониным, кандидат в президенты Ирина Влах, лидер блока «Победа» Илан Шор, действующий башкан Гагаузии Евгения Гуцул) заявляют о намерении участвовать в референдуме и голосовать против, в то время как Партия социалистов во главе с Игорем Додоном, и ряд экспертов, таких как Дмитрий Чубашенко и Нина Димогло, призывают к бойкоту плебисцита.

Отсутствие единой стратегии среди оппозиции может позволить Санду легко добиться своих целей.