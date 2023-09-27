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Молдова приобретает у французской компании THALES радар ПВО Ground Master 200.

Это подтвердил министр обороны РМ Анатолий Носатый на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

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Речь идёт о многоцелевом радаре средней дальности, который обеспечивает координацию и наведение систем ПВО малой и сверхмалой дальности. Он больше приспособлен отслеживать полеты дронов, чем ракет. Ориентировочная стоимость радара составляет €14,5 млн. Молдавские военные получат этот радар от французских поставщиков до конца этого года, утверждает Носатый.

Действующий премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Молдова начинает инвестировать в системы ПВО.

«Начнём с критической инфраструктуры, аэропорта, узлов энергетической инфраструктуры, железнодорожных узлов», – рассказал глава правительства.

Сам по себе дорогостоящий радар может оказаться бесполезным для Молдовы, которая не обладает современным оружием для уничтожения воздушных целей. Зато подобное оружие есть у блока НАТО, в который Молдова не входит и не сможет входить, пока в Конституции зафиксирован её нейтральный статус.

По словам бывшего министра обороны РМ Анатолия Шалару, этот радар позволяет интегрировать воздушное пространство Молдовы в единую систему ПВО стран НАТО.

«Есть определенные районы, не охваченные нашими радарами и радарами Румынии, но это первый… Нам также нужны ракеты. Или если мы подпишем соглашение с НАТО и Румынией о защите воздушного пространства Республики Молдова и эти радары будут интегрированы в радары, расположенные в Румынии, и радары НАТО, то США вместе со своими союзниками будут сбивать ракеты, пересекающие границу, воздушное пространство Республики Молдова. Но я не понимаю, как это может произойти в ближайшем будущем, пока эта война идет у наших границ. Не исключено, что на нашу территорию упадут дроны, осколки ракет», – заключил бывший министр обороны.

Таким образом, приобретение дорогостоящего французского радара можно толковать как ещё один шаг Молдовы в сторону отказа от своего нейтралитета с последующим присоединением к блоку НАТО. Тот факт, что большинство граждан республики не хотят ни в какие военные альянсы, тем более враждебные в отношении России, руководство страны считает результатом кремлёвской пропаганды, хотя в Молдове уже несколько лет отключены российские новостные и аналитические программы.

Что же касается вопроса, почему бы эти средства не потратить на выведение республики из экономического кризиса, поддержку малоимущих и приобретение оборудования для больниц – руководство страны не считает нужным думать о таких пустяках.