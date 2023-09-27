Молдова делает еще один шаг для интеграции в НАТО
Молдова приобретает у французской компании THALES радар ПВО Ground Master 200.
Это подтвердил министр обороны РМ Анатолий Носатый на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Речь идёт о многоцелевом радаре средней дальности, который обеспечивает координацию и наведение систем ПВО малой и сверхмалой дальности. Он больше приспособлен отслеживать полеты дронов, чем ракет. Ориентировочная стоимость радара составляет €14,5 млн. Молдавские военные получат этот радар от французских поставщиков до конца этого года, утверждает Носатый.
Действующий премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Молдова начинает инвестировать в системы ПВО.
«Начнём с критической инфраструктуры, аэропорта, узлов энергетической инфраструктуры, железнодорожных узлов», – рассказал глава правительства.
Сам по себе дорогостоящий радар может оказаться бесполезным для Молдовы, которая не обладает современным оружием для уничтожения воздушных целей. Зато подобное оружие есть у блока НАТО, в который Молдова не входит и не сможет входить, пока в Конституции зафиксирован её нейтральный статус.
По словам бывшего министра обороны РМ Анатолия Шалару, этот радар позволяет интегрировать воздушное пространство Молдовы в единую систему ПВО стран НАТО.
«Есть определенные районы, не охваченные нашими радарами и радарами Румынии, но это первый… Нам также нужны ракеты. Или если мы подпишем соглашение с НАТО и Румынией о защите воздушного пространства Республики Молдова и эти радары будут интегрированы в радары, расположенные в Румынии, и радары НАТО, то США вместе со своими союзниками будут сбивать ракеты, пересекающие границу, воздушное пространство Республики Молдова.
Но я не понимаю, как это может произойти в ближайшем будущем, пока эта война идет у наших границ. Не исключено, что на нашу территорию упадут дроны, осколки ракет», – заключил бывший министр обороны.
Таким образом, приобретение дорогостоящего французского радара можно толковать как ещё один шаг Молдовы в сторону отказа от своего нейтралитета с последующим присоединением к блоку НАТО. Тот факт, что большинство граждан республики не хотят ни в какие военные альянсы, тем более враждебные в отношении России, руководство страны считает результатом кремлёвской пропаганды, хотя в Молдове уже несколько лет отключены российские новостные и аналитические программы.
Что же касается вопроса, почему бы эти средства не потратить на выведение республики из экономического кризиса, поддержку малоимущих и приобретение оборудования для больниц – руководство страны не считает нужным думать о таких пустяках.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.