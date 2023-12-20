Молдова делает новые шаги к ликвидации российского военного присутствия на Днестре

Парламент Республики Молдова сообщил, что собирается денонсировать очередные соглашения в рамках СНГ– по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом. Одновременно появилось известие, что Украина не будет участвовать в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» из-за участия в них России.

Связаны ли эти события, насколько опасна ситуация для Приднестровья, для трехсторонней миротворческой миссии на Днестре? Мнения экспертов – в опросе ПолитНавигатора.

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Александр Кориненко, политолог, Кишинев:

– В отношении Приднестровья идут слаженные действия Кишинева и Киева, которые хотят сломать переговорный формат и вытеснить из него Российскую Федерацию. Обратим внимание, что пазлы складываются.

Так, 1 июня 2023 на саммите Европейского политического сообщества, который прошел в Молдове, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что новый переговорный формат будет представлен «после победы Украины», затем уже 27 июня главный переговорщик от Молдовы Олег Серебрян говорит о том, что на время вооруженного конфликта формат «5+2» работать не будет, сейчас Украина официально выходит из переговорного процесса, тем самым ломая формат «5+2», а Молдова в свою очередь денонсирует договор по военным наблюдателям и коллективным миротворческим силам.

На мой взгляд, скоро Кишинев и Киев в ультимативном порядке могут потребовать смены миротворческой миссии на Днестре и заявить о незаконности нахождения на берегах Днестра российского миротворческого контингента. Это обнулит все те достижения, к сожалению, небольшие, но все же существовавшие в переговорном процессе. Самое большое достижение – это более 30 лет мира на берегах Днестра, обеспеченные совместной миротворческой миссией. Не хотелось бы, чтобы вопрос мира ставился на повестку дня для обоих берегов Днестра.

Андрей Сафонов, политолог, Тирасполь:

– Для непосредственно Приднестровья именно решения Молдовы – по миротворческим силам – не опасны. Наша ситуация базируется не на СНГ-шном решении, а на трехсторонней договоренности – России, Молдовы и Приднестровья. Кстати, и мирное соглашение от 21 июля 1992 года никакого отношения к СНГ и его структурам не имеет. Это тоже плод работы политиков и дипломатов Москвы, Кишинева и Тирасполя. И только!

Это же касается и военных наблюдателей. У нас таковые только из Украины в количестве 10 офицеров, которые несли службу в зоне безопасности молдо-приднестровского конфликта. Они появились тоже не в результате решения на уровне Содружества, а через присоединение Украины к соглашениям по урегулированию. И Украина, хотя и отозвала наблюдателей в 2022 году, но не вышла из соответствующей договоренности.

В случае с урегулированием конфликта решения принимаются на основе консенсуса. Без такого консенсуса нельзя ни изменить переговорный формат, ни миротворческий формат. Хочешь выйти – пожалуйте на выход! Но прочие миротворцы будут нести службу, как ни в чем не бывало. А по линии СНГ никакого решения по молдо-приднестровскому урегулированию не принималось.

Опасность тут в другом. Кишиневская власть каждую неделю, как правило, выходит из нескольких соглашений в рамках СНГ. Если им это удастся, правящие круги РМ вырвут страну из Содружества и полностью передадут ее под контроль Запада и Румынии. Вот тут на Правобережье Днестра могут появиться либо войска НАТО, либо войска Румынии – члена НАТО. А это уже будет чревато столкновениями с частями ПМР и России, которые в Приднестровье расквартированы.

Никакого буфера между НАТО и Россией в этом случае не будет. Вывод простой: пока в Молдове монопольно управляет нынешняя администрация, обстановка на Днестре будет оставаться объективно нестабильной, а опасность нового конфликта выше, чем была до 2019 года, когда нынешние руководители РМ взяли в свои руки штурвал государственного корабля Молдовы.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета (Москва)

– Молдова денонсирует подписанное в Киеве 20 марта 1992 года Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве Независимых Государств, а также Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов между государствами и в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, подписанный 4 августа 1992 года.

Денонсация данных соглашений, безусловно, разрушает систему коллективной безопасности, складывавшейся в рамках СНГ. Эта система была особенно актуальна в начале 1990-х, когда рушился Советский Союз и ни одна республика не была застрахована от распада. Новым государствам надо было в ускоренном режиме договариваться о правилах взаимодействия в новых условиях.

Конфликт в Приднестровье, который в период заключения этих соглашений как раз находился в горячей фазе, показывал, что угрозы для новых националистических государств вполне осязаемые. Заметьте, Украина, наблюдая за событиями в Приднестровье, на том этапе поумерила свой националистический угар, а ведь если бы они перегнули палку, то могла уже тогда получить аналогичные события в Крыму, Одессе и на Донбассе. Приднестровский опыт Киевом явно был учтен.

Механизмы безопасности в рамках СНГ потом стали менее актуальны, появилась ОДКБ, в нашем регионе была открыта Миссия ОБСЕ, а еще на всем постсоветском пространстве НАТО развернуло свою работу в рамках программы «Партнерство во имя мира». То есть лакуна безопасности достаточно быстро оказалась заполненной и указанные соглашения в рамках СНГ давно уже выглядели рудиментами. Однако в нашем случае важен символизм происходящего. Известно, что безопасности много не бывает, поэтому денонсация Кишиневом этих соглашений – это очередной сигнал Москве, что Молдова нацелена на ликвидацию российского военного присутствия в регионе и делает реальные шаги к этому.

Непосредственно на миротворческую операцию России на Днестре упразднение двух договоров никак не влияет. Документ, который регламентирует нахождение российских военных здесь, это двусторонний договор между Россией и Молдовой, с СНГ он никак не связан.

Нам представляется, что Кишинев и стоящий за ним Запад сейчас только тестируют реакцию России на понижение уровня безопасности в регионе. Они, безусловно, рассматривают вариант денонсации российско-молдавского соглашения от 21 июня 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, но опасаются это делать, поскольку не могут просчитать, как отреагирует Москва. Хорошо, если эта интрига для них сохранится, но тут важно, чтобы российскую реакцию или ее отсутствие не восприняли как слабость и готовность к уступкам.

В случае Приднестровья на кон поставлены судьбы более чем 200 тысяч граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в ПМР, и порядка полумиллиона российских соотечественников. Создать им угрозу в условиях приближающихся президентских выборов в России – это, на их взгляд, способ пошатнуть позиции российского президента внутри страны. В этом, наверное, и состоит их тактическая задача на ближайшие месяцы.