Молдова: День Победы победил День Европы

09.05.2019, Кишинев, Елена Острякова

Около 60 тыс человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Кишиневе.

Об этом у себя в телеграм-канале написал президент Молдовы Игорь Додон, который прошел сегодня во главе колонны «Бессмертного полка».

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«Мы наследники Великой Победы, и никто никогда не украдет этот праздник у нашего народа. Героизм тех, кто пожертвовал собой ради того, чтобы мы сегодня радовались мирному небу, навеки останется в нашей памяти», – написал Додон.

День Победы отмечали сегодня в Кишиневе также популистская партия «Шор», которая провела шествие и митинг, и правящая Демократическая партия, которая устроила праздник с полевой кухней и раздачей подарков ветеранам. Правда лидер партии олигарх Влад Плахотнюк на празднике не появился.

И только либеральный блок ACUM отметил другой официальный молдавский праздник праздник – День Европы. При этом один из лидеров блока Майя Санду призналась журналистам, что выступает против георгиевской ленты.

«Я отношусь к этому негативно. Вы, наверное, сами знаете. Спасибо большое», – цитирует Санду Enews.

По ее мнению, для молдаван во Второй мировой войне нет победителей и побежденных, поскольку часть граждан воевала в румынской армии на стороне фашистов.

Нашлись в Молдове и откровенные экзоты. К примеру, экс-глава Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что празднует День независимости Румынии, провозглашённый 9 мая в 1877 году. А унионисты из организации Влада Билецкого отправились на кладбище румынских солдат в Кишиневе, чтобы “почтить героев-румын, которые отдали жизнь за Родину во Второй мировой войне”.