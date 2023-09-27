«Молдова должна последовать примеру Азербайджана и принять трудное решение по ПМР» – Шалару

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Руководство Молдовы должно последовать примеру Азербайджана и «принять очень трудные решения» по подавлению Приднестровья силовым путём.

Об этом заявил бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару в эфире на телеканале TVR Moldova.

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По его мнению, власти в Кишиневе больше не должны ждать решений ОБСЕ относительно разрешения приднестровского спора и реинтеграции территории левобережья Днестра, поскольку они не появятся даже в следующие 300 лет.

Азербайджанцы в последние дни продемонстрировали, что такие замороженные конфликты можно решать по-другому, подчеркнул он.

«Мы должны взять свою судьбу в свои руки и принять очень трудные решения относительно реинтеграции Приднестровья. Давайте не будем ждать подачек от ОБСЕ, потому что это ничего не решит. Есть организации, которые живут на пожертвования, и этим организациям необходимо продолжать свою работу, даже если она не дает никаких результатов. Взамен они получают очень высокую зарплату. Для них было бы хорошо, чтобы этот приднестровский конфликт продлился еще 300 лет», – сказал Шалару

Он добавил:

«Ни Приднестровье, ни Комрат, ни Шор, ни другие преступники и предатели не смогут нас остановить. Они не помешают нам ни объединиться с Румынией, ни вступить в ЕС. Республика Молдова больше не может оставаться в этой серой зоне, и Приднестровье не станет серой зоной, поскольку ЕС, цивилизованный мир, больше не будет признавать существование серых зон. Либо с Евросоюзом, либо мы исчезнем».

Руководство Молдовы, включая президента Майю Санду, постоянно говорят, что приднестровский вопрос будет решён исключительно мирным путём, делая оговорку, что «победа Украины в войне с Россией приблизит его разрешение».

Ветеран румыно-унионистского движения Молдовы Анатолий Шалару ушёл из минобороны в 2016 году на фоне громкого коррупционного скандала и никак не связан с группировкой Майи Санду. Однако возможно, именно он выбран для того, чтобы зондировать почву подобными громкими заявлениями.