«Молдова должна стать площадкой для переговоров о мире на Украине» – кандидат в президенты РМ

Алексей Логофет.  
22.04.2024 21:55
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Молдова должна стать платформой переговоров о мире – заявил молдавский политик, бывший мэр города Бельцы, лидер политформирования «Наша партия» Ренато Усатый, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Молдовы.

По его словам, это будет одним из главных действий, которые он предпримет, придя к власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова должна стать платформой переговоров о мире – заявил молдавский политик, бывший мэр города...

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«Первое, что я сделаю, приглашу всех в Молдову и сделаю все возможное, чтобы Молдова стала платформой не только для обсуждения окончания этой войны на Украине, но и для достижения результата», — сказал Усатый в ходе своей передачи в интернете «Сила в правде».

Политик убежден в том, что именно этим Молдова должна стать известной всему миру.

«Через что нужно продвигать Республику Молдова: не через «прачечные» по отмыванию денег, не через кражу миллиарда… и всей той ерунды, которая происходит. Это реально! Будут ли украинцы готовы приехать к нам? Да. И русские приедут. Вот где мы должны продемонстрировать реальную политическую зрелость на мировой арене, а не на референдумах Майи Санду», — сказал он.

Политик напомнил о помпезном саммите «Европейского политического сообщества», который прошел 1 июня 2023 года в Молдове, но, по его словам, «не принес никаких результатов».

«Сегодня Молдова должна принимать реально важные мероприятия, а не проводить фотосессии, как это сделала Майя Санду и, не исключено, что сделает снова, чтобы выиграть президентские выборы», — сказал Усатый.

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