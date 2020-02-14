14.02.2020, Тирасполь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Россия
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Молдова допровоцировалась: Приднестровье потребовало усиления российских блокпостов


Приднестровье просит увеличить количество российских миротворцев и бронетехники на постах вблизи сел Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя в Дубоссарском районе из-за возможной провокации Молдавии.

Об этом говорится в сообщении делегации Тирасполя в Объединённой контрольной комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В плане мер для недопущения эскалации напряженности в Зоне безопасности, подготовленном представителями ПМР, говорится о том, что российские миротворцы стали получать угрозы якобы от местных жителей, недовольных наличием КПП, о том, что военные будут «подняты на вилы».

«На заседании ОКК от 06.02.2020 г. делегация Республики Молдова в ОКК распространила обращение № 23-18-465 от 05.02.2020 г., в котором от имени, якобы, 12 тыс. жителей, проживающих в сёлах Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя Дубоссарского района, объявила об их возмущении наличием миротворческих стационарных трехсторонних контрольно-пропускных постов № 9 (правый) и № 9 (левый), которые выставлены на обеих сторонах близрасположенного моста через реку Днестр», – говорится в сообщении.

В связи с этим приднестровская сторона предлагает усилить блок-посты для недопущения эскалации: «Провести ряд мероприятий по фортификационному укреплению миротворческих постов посты № 9 (левый) и № 9 (правый), установленных вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе. Также есть смысл в усилении обоих постов дополнительной бронетехникой и военнослужащими».

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