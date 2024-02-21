Молдова довела Приднестровье. Не исключено обращение к Путину по аналогии с Донбассом

В Приднестровье пройдет съезд депутатов всех уровней, который решит, как республике жить дальше в условиях жесткого экономического давления со стороны Молдовы. Президент ПМР Вадим Красносельский уже направил инициативу в Верховный Совет – в ближайшие дни парламентарии определят дату и место проведения съезда.

С предложением собрать такой форум выступили старейшины Приднестровья, люди, стоявшие у истоков создания республики. Многие их них входят сегодня в консультативный орган при Верховном Совете – Совещательное собрание первых приднестровских депутатов, которое возглавляет экс-глава ПМР Игорь Смирнов.

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«Когда нам было тяжело, мы так и делали всегда – собирали депутатов. Если речь идет о том, как сохранить приднестровское государство, общество, нужно, чтобы каждый был в этом задействован. И у нас лучшие представители – депутаты всех уровней, всего народа – конечно, подскажут многие моменты. Наша рекомендация – провести съезд депутатов всех уровней для выработки мер противодействия ухудшению социального положения жителей нашего государства», – заявил Смирнов на рабочей встрече членов собрания 16 февраля.

Первые приднестровские депутаты также планируют подготовить обращение к руководству России и международным организациям.

Что происходит в экономике ПМР

Поскольку с февраля 2022 года приднестровская граница с Украиной закрыта, предприятия республики вынуждены всю внешнеторговую деятельность вести через Молдову. Пользуясь этим, Кишинев ввел различные ограничительные меры, в результате которых в ряде отраслей приднестровской экономики – металлургии, машиностроении, легкой, химической и электротехнической промышленности – серьезно сократилось производство. Некоторые предприятия вообще прекратили работу.

Так, в 2022 году в результате блокировки экспорта был остановлен завод «Прибор», с августа 2023 года блокируется экспорт товаров заводов «Электромаш», «Молдавизолит», «Потенциал». Молдова требует от них предоставить авторизацию на экспорт товаров двойного стратегического назначения, хотя производимая там продукция в список товаров двойного назначения ни в Молдове, ни в странах ЕС не входит.

В 2024 году ситуация еще ухудшилась – с 1 января Молдова начала требовать от приднестровских импортеров оплаты таможенных пошлин. По данным Минэкономразвития ПМР, за первый месяц года объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям сократился на 14% по сравнению с январем прошлого года.

Значительно меньше товаров стали ввозить в Приднестровье индивидуальные предприниматели. В этом секторе уже фиксируется недопоступление в госбюджет. Например, по единому таможенному платежу в январе падение составило 18% по сравнению с январем 2023 года.

Минэкономики прогнозирует, что за год потери предприятий Приднестровья из-за новых таможенных пошлин могут составить от 12 до 33 млн долларов.

Кроме того, Кишинев блокирует или задерживает поставки в Приднестровье лекарств и медоборудования. В 2022 году был ограничен ввоз в ПМР медикаментов, в частности, российских и белорусских, которые не входят в молдавские реестры. Все это привело к подорожанию и даже дефициту лекарств.

Правительство Приднестровья ввело меры поддержки предприятий и населения.

Когда и для чего собирались съезды депутатов всех уровней Приднестровья

Советы народных депутатов являются основой приднестровской государственности, сама республика была провозглашена 2 сентября 1990 год на втором съезде депутатов Приднестровья всех уровней.

Таких съездов было всего шесть, они собирались в особенно важные моменты для республики. На них решались ключевые вопросы жизни государства, обсуждались проекты Конституции, утверждалась государственная символика.

На VI съезде депутатов всех уровней 31 марта 2006 года (участвовало около 660 делегатов) постановили провести референдум по вопросу о будущем республики. Решение было принято на фоне экономической блокады Приднестровья со стороны Молдовы и Украины. Референдум состоялся 17 сентября того же года при явке 78,5% избирателей. 97% из них высказались за независимость ПМР и ее последующее присоединение к России.

Чего ждать от нового съезда?

Какой эффект и какие результаты может дать сегодня созыв в Приднестровье такого форума? Кто услышит мнение народных представителей в условиях формирования новой глобальной реальности, отсутствия правил игры?

Политолог, экс-депутат Верховного Совета Приднестровья Анатолий Дирун, комментируя инициативу о созыве съезда народных представителей, отмечает, что ключевой вопрос здесь – это решения по итогам мероприятия.

«Традиционно съезды принимали решения к действию: объявление независимости, проведение референдумов и так далее. Если все ограничится декларацией о сложном социально-экономическом положении, то эффективность этого съезда будет минимальной. Проблема, пожалуй, заключается в том, что просто декларации не могут консолидировать общество, а что можно сделать в этой ситуации, власть, похоже, пока и сама не знает», – подчеркнул он.

Директор тираспольского Института социально политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета Игорь Шорников в комментарии для «ПолитНавигатора» напомнил, что инструменты прямой демократии всегда выручали приднестровцев. Сейчас Приднестровье находится в такой ситуации, когда инструментов и ресурсов государства для преодоления угроз существованию республики недостаточно, а потому «снова необходима консолидация всего общества для спасения самих себя», констатирует эксперт.

«Казалось бы, что может сделать съезд народных представителей, когда в современном мире региональные и глобальные игроки хорошо понимают только язык силы? Однако в 2006 году, когда Молдова и Украина совместно организовали блокаду Приднестровья, ситуация была немногим легче. И все же съезд депутатов всех уровней Приднестровья, проведенный в марте 2006 года, оказал существенное влияние не только на преодоление кризисной ситуации, но и на развитие всего нашего региона в последующие годы. Одно только его решение провести референдум о присоединении Приднестровья к России охладил горячие головы в Кишиневе, а европейскую дипломатию, которая на деле была закулисным организатором блокады ПМР, заставил судорожно искать выходы из спровоцированного ими же кризиса. Москва и Тирасполь в тот момент не стали называть вещи своими именами и позволили Брюсселю проявить свой миротворческий потенциал: склонить Кишинев к конструктиву в отношениях с Тирасполем и создать возможности для функционирования экономики Приднестровья», – говорит Игорь Шорников.

Он отмечает, что кризис на том этапе был преодолен, но проблема решена не была, и сегодня региональная ситуация возвращается на круги своя, но уже с изменившимся геополитическом контекстом: ЕС проводит откровенно враждебную России политику, а значит и Россия не станет давать спуску западным амбициям в регионе, как это было почти два десятилетия назад.

«В 2006 году приднестровское общество оказалось лишено свободы маневра, у него не оставалось никаких альтернатив, кроме как опереться на поддержку России, и эта ставка сыграла, – заявил эксперт. – Сегодня Кишинев снова загоняет приднестровцев в угол, лишая их дипломатических инструментов для нивелирования регионального обострения. Но это означает, что Тирасполю снова придется апеллировать к помощи России. В этой ситуации стоило бы задать вопрос Кишиневу: понимают ли они, что творят? Они сами осознанно идут на эскалацию напряженности или бездумно выполняют волю своих западных кураторов? В 2006 году они действовали по наущению Запада и сделали из России, которая стремилась занимать взвешенную позицию в переговорном процессе, верного союзника и защитника Приднестровья. Сейчас Запад снова рискует молдавскими интересами, а Кишинев, похоже, разучился мыслить самостоятельно. Если Кишинев не остановится, Приднестровье определенно станет частью России».