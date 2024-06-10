Молдова доживает, возможно, последние месяцы – Шорников

Елена Острякова.  
10.06.2024 22:54
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал


Молдова может исчезнуть уже в ближайшие месяцы.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета Игорь Шорников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова может исчезнуть уже в ближайшие месяцы. Об этом на международном фестивале «Великое русское...

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«Государственность Республики Молдова, возможно, доживает последние месяцы. По мнению местных наблюдателей, действующие в Молдове власти готовят поглощение своей страны соседней Румынией. Это должно произойти под видом евроинтеграции и, скорее всего, будет сопровождаться открытым конфликтом с Россией, которая держит в регионе оперативную группу войск для осуществления миротворческих функций в зоне молдово-приднестровского конфликта.

Если это произойдет, мы станем свидетелями исчезновения целого народа с богатой историей и культурой, – сказал Шорников.

Он считает, что причина происходящего в националистском настрое местной политической элиты.

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