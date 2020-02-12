Молдова – это Сомали в сравнении с суверенным Приднестровьем

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровский кризис останется неразрешимым, пока международное сообщество не осознает, что «сепаратистами является Молдова по отношению к Приднестровью», а не наоборот.

Об этом у себя в фейсбуке написал российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто ситуация закрутилась по-молдавски: бОльшая часть является сепаратистским образованием по отношению к меньшей, что само по себе кажется шизофренической идеей», – пишет Уралов.

В качестве доказательства своего тезиса он указывает на то, что приднестровская конституция больше подходит Молдове, чем молдавская – Приднестровью.

«Тут тебе и решение языкового вопроса: несколько государственных языков и восстановление оригинального кирилличного молдавского. И что самое главное: устойчивая корпоративно-силовая модель власти выходцев из МВД (политический суверенитет) и рублевая эмиссия без долговой ямы МВФ (экономический суверенитет)», – пишет Уралов.

Ранее президент Преднестровья Вадим Красносельский напоминал о том, что ПМР была образована только после того, как в июне 1990 года молдавский парламент принял декларации о выходе из СССР и признании ничтожным пакта Молотова-Рибентропа.

Красноселский указывал, что Молдавская ССР была создана на основании пакта Молотова-Рибентропа путем присоединения правобережной Молдавии к Молдавской АССР со столицей в Тирасполе. В этих нюансах он видит основание для международного признания Приднестровья.